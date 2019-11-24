كيف تعالج طفلك حين تنسكب مشروبات ساخنة على جلده؟

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أنه يتعين على الوالدين القيام بالخطوات التالية عندما تنسكب مشروبات ساخنة على جلد الطفل:

- خلع ملابس الطفل:

على العكس من الحروق العادية يجب دائما خلع الملابس التي انسكب عليها السائل الساخن، وإذا التصقت الملابس على موضع الجلد المصاب فيمكن الاستعانة بحمام ماء.

- تبريد موضع الإصابة:

يجب تبريد مواضع الجلد المصابة بواسطة ماء فاتر وليس باردا لمدة عشر أو عشرين دقيقة باستثناء حديثي الولادة، أو إذا كانت الحروق تغطي نطاقات كبيرة من سطح الجسم بنسبة تتجاوز 15% تفاديا لخطر انخفاض درجة حرارة الجسم.

- تغطية المنطقة المصابة:

بعد تبريد الموضع المصاب تجب تغطيته بواسطة قطعة قماش نظيفة أو ضمادة جروح، ثم زيارة الطبيب وتلقي الرعاية المناسبة.

وتعد الحروق بمواضع كبيرة من الجسم من الحالات التي تستلزم استدعاء الإسعاف لأنها تشكل خطرا على الحياة، وينطبق هذا على إصابة 8%من سطح الجسم لدى طفل صغير يمثل ذراعا واحدة أو نصف الساق أو نصف الجزء العلوي من الجسد من الجهة الأمامية.