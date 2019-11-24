بالفيديو.. تعرف على أبرز أجزاء القلب ووظائفها

يعد القلب عضوا بالغ التعقيد وأساسيا لاستمرار الحياة، حيث تتكون أجزاؤه من أربع حجرات وصمامات تسمح للدم بالتدفق دائما في الاتجاه الصحيح.



فالقلب هو أبرز الأعضاء الأساسية للحياة والمحرك الرئيسي في الدورة الدموية، كما أنه المسؤول عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى بقية الجسم.

وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يدركون مدى أهميته، فإن قلة منهم على دراية تامة بأجزائه ووظائفه. هناك أجزاء عديدة في القلب تنقسم إلى أربعة تجاويف رئيسية، على غرار الأذينين والبطينين. ومع ذلك، هناك عدة أعضاء أخرى ضرورية للقلب حتى يؤدي وظيفته.



يتكون القلب بأكمله تقريبا من الأنسجة العضلية، حيث إن هذا النسيج هو الذي يمكنه من التقلص والتمدد، وبالتالي ضخ الدم باستمرار. ونتعرف في هذا التقرير -الذي نشره موقع ستيب تو هيلث- على أجزاء القلب المختلفة وكيفية أدائها لوظائفها.

أبرز أجزاء القلب.. الحجرات

ذكر الموقع أن هناك عدة أجزاء في القلب، ولكن من المهم معرفة أنها تعمل بشكل متناسق، وهو ما يسمح للدم بالتدفق في الاتجاه الصحيح وبالقدر المناسب. أولا، من الضروري معرفة أن القلب عضو مجوف، يتكون من أربع حجرات (تجاويف)، وهي الأذينان والبطينان، كما ينقسم هذا العضو إلى جزء أيمن وجزء أيسر، وذلك لأن الأذين الأيسر متصل بالبطين الأيسر عبر الصمام التاجي. وبالأسلوب ذاته، يتصل الأذين الأيمن بالبطين الأيمن عبر الصمام ثلاثي الشرفات.



الأذين الأيسر

يعتبر الأذين الأيسر التجويف الذي يتلقى الدم الغني بالأكسجين. وينتقل هذا الدم من الرئتين عبر الأوردة الرئوية ثم يمر الدم إلى البطين الأيسر عبر الصمام التاجي.



البطين الأيسر

عندما يفتح الصمام التاجي، ينتقل الدم إلى البطين الأيسر بسبب تفاوت الضغط. وبهذه الطريقة، يستقبل البطين الأيسر الدم المحمل بالأكسجين ثم يضخه باتجاه الشريان الأبهر. بعبارة أخرى، عندما يتقلص البطين، يمر الدم عبره إلى الشريان الأبهر حتى يتمكن من التدفق إلى جميع أنحاء جسمك. في هذه المرحلة بالذات، يحين دور الصمام الأبهر.

الأذين الأيمن

يقع هذا الجزء من القلب في المنطقة العلوية. يستقبل الأذين الأيمن دما يفتقر إلى الأكسجين عبر الوريد الأجوف. ويمر هذا الدم بعد ذلك إلى البطين الأيمن عبر الصمام ثلاثي الشرفات.



البطين الأيمن

يعتبر البطين الأيمن آخر تجويف، حيث يسمح للدم بالوصول إلى الرئتين عبر الشرايين الرئوية. عند هذه النقطة، يحدث تبادل غازي، مما يسمح للدم بإعادة التشبع بالأكسجين.



بقية أجزاء القلب.. الصمامات

أورد الموقع أن صمامات القلب المذكورة أعلاه تقع عند مداخل ومخارج التجاويف، حيث تسمح للدم بالتدفق في اتجاه واحد فقط. لذلك، فإنها تسهّل مرور الدم، على سبيل المثال، من الأذينين إلى البطينين، ويمنعانه من الانحسار في الأذينين.

تنقسم الصمامات إلى:

الصمام التاجي، على الجانب الأيسر.

الصمام ثلاثي الشرفات، على اليمين.

ومع ذلك، هناك أيضا صمامات في الشرايين الرئوية والشريان الأبهر، حيث تقوم بالوظيفة ذاتها المتمثلة في منع الدم من العودة إلى التجويف، مما يجعل نبضات القلب أكثر فعالية.



ما أجزاء القلب غير المعروفة؟

على الرغم من أن التجاويف والصمامات هي أشهر أجزاء القلب، فإن المكونات الأخرى ضرورية لوظيفة هذا العضو. فمن جهة أولى، توجد العقدة الجيبية الأذينية التي تعتبر الهيكل الذي يعمل بمثابة ناظمة قلبية ويولد نبضات كهربائية تتحول إلى تقلصات في عضلات القلب.



من جهة أخرى، هناك العقدة الأذينية البطينية، التي تعد ضرورية أيضا لنبضات القلب، لأنها تسمح بنقل النبض الناتج في العقدة الجيبية الأذينية بنسق صحيح.