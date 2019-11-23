اضطرابات النوم.. أسباب وحلول
قال الدكتور ألفريد فياتر إن اضطرابات النوم تمثل مشكلة طبية في حال حدوثها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا، على مدار فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأوضح طبيب النوم الألماني أن اضطرابات النوم لها أسباب عدة، مثل المتاعب النفسية كالتوتر النفسي واعتلال المزاج والاكتئاب، وسوء بيئة النوم كالضوء الساطع ودرجة الحرارة العالية أو المنخفضة جدا، والعادات الخاطئة التي تعيق النوم مثل شرب القهوة بكثرة والتدخين بشراهة، واختلال إيقاع النوم والاستيقاظ بسبب العمل الليلي مثلا.
كما قد ترجع اضطرابات النوم إلى بعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية، ومتاعب المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي، وصرير الأسنان، ومتلازمة تململ الساقين.
لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اضطرابات النوم، لأن عدم أخذ قسط كاف من النوم يؤثر بالسلب على التركيز ويتسبب في تراجع القدرة على بذل المجهود.
ويمكن مواجهة اضطرابات النوم من خلال بيئة النوم السليمة، حيث ينبغي أن تكون غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان، وأن تتراوح درجة حرارتها بين 15 و18 درجة مئوية، مع مراعاة عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل.