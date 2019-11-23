اضطرابات النوم.. أسباب وحلول

قال الدكتور ألفريد فياتر إن ‫اضطرابات النوم تمثل مشكلة طبية في حال حدوثها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات ‫أسبوعيا، على مدار فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر.

‫وأوضح طبيب النوم الألماني أن اضطرابات النوم لها أسباب عدة، مثل ‫المتاعب النفسية كالتوتر النفسي واعتلال المزاج والاكتئاب، وسوء بيئة ‫النوم كالضوء الساطع ودرجة الحرارة العالية أو المنخفضة جدا، والعادات ‫الخاطئة التي تعيق النوم مثل شرب القهوة بكثرة والتدخين بشراهة، ‫واختلال إيقاع النوم والاستيقاظ بسبب العمل الليلي مثلا.

‫كما قد ترجع اضطرابات النوم إلى بعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية، ‫ومتاعب المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي، وصرير الأسنان، ومتلازمة تململ ‫الساقين.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اضطرابات ‫النوم، لأن عدم أخذ قسط كاف من النوم يؤثر بالسلب على التركيز ‫ويتسبب في تراجع القدرة على بذل المجهود.

‫ويمكن مواجهة اضطرابات النوم من خلال بيئة النوم السليمة، حيث ينبغي أن تكون غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان، وأن تتراوح درجة حرارتها بين 15 و18 درجة ‫مئوية، مع مراعاة عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة ‫الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين ‫على الأقل.