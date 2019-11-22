بدءا من عمر 45.. اهتم بهذا الجزء من جسمك
قالت جرّاحة العظام الألمانية كارولين فيركمايستر إن حركية المفاصل تتراجع مع التقدم في العمر، بدءا من منتصف الأربعينيات تقريبا.
ولمواجهة تراجع حركية المفاصل والحيلولة دون تآكلها تنصح فيركمايستر بدمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، وذلك كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد والذهاب إلى العمل بواسطة الدراجة الهوائية بدلا من السيارة.
ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضات المناسبة للمفاصل مثل السباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصي.
والمفصل هو مكان التقاء عظمين أو أكثر، وتكون نهاية العظم مغطاة بطبقة من الغضاريف تحميه من الاحتكاك والتآكل، كما يحاط المفصل بغلاف (كبسولة) من النسيج الضام، ويوجد في الفراغ بين السطحين الغضروفيين تجويف مملوء بمادة سائلة تسمى السائل الزلالي، الذي يعمل على تسهيل حركة المفصل.
ولحماية المفاصل ينصح بالحفاظ على وزن صحي، فالوزن الزائد سيئ للمفاصل والقلب والصحة، وقد يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل أو يفاقمها إذا كان الشخص مصابا بالفعل.
كما ينصح بالحفاظ على النشاط وممارسة رياضة تناسب مفاصل الشخص وصحته، كما يجب على الشخص حماية نفسه ومفاصله من الرضوض والحوادث أثناء ممارسة الرياضة أو العناية بالمنزل.
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