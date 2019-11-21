بالفيديو.. وحدة علاج طبيعي متنقلة لكبار السن في حدائق قطر

عماد مراد-الدوحة

أطلق مركز تمكين ورعاية كبار السن في قطر (إحسان) مبادرة جديدة لتوفير وحدة العلاج الطبيعي المتنقلة، وهي عبارة عن حافلة كبيرة بها جميع الأجهزة الطبية التي تقدم الخدمات العلاجية لكبار السن.

وتزامن بدء الوحدة عملها مع حملة تعريفية بأهمية العلاج الطبيعي لكبار السن، في حديقة أسباير بالدوحة، حيث يقوم العاملون في الوحدة بتعريف زوار الحديقة خاصة كبار السن بضرورة ممارسة الرياضة أو العلاج الطبيعي كونه يساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي وعلاج الحالات المرتبطة بالجهاز العصبي.

الوحدة ستعمل أيضا وسط المناطق السكنية المختلفة في الدولة وفق جدول يراعي نسب توزيع كبار السن في بلديات الدولة، ومدى توافر خدمة العلاج الطبيعي في هذه المناطق.

وتهدف الوحدة لتقديم مجموعة من برامج الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن والتوعية بأهمية النشاط البدني ونمط الحياة الصحي لهم.

استعادة الحركة

والعلاج الطبيعي هو تخصص طبي يهدف لمساعدة الشخص في استعادة الحركة ووظائف الأعضاء عندما يتأثر نتيجة التعرض لإصابة أو مرض أو إعاقة، كما أنه قد يساعد في تقليل خطر التعرض للإصابة مستقبلا، وهذا وفقا لخدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة.

والعلاج الطبيعي هو فن علاجي اختصاصي يعتمد على تقييم حالة الشخص، ويتم عبر أدوات علاجية، وهو علم مدروس مبني على دراسة أكاديمية علمية واضحة، وهو تحت المظلة الطبية ويأتي بعد التشخيص الطبي لدى الطبيب.

ويختلف العلاج الطبيعي عن التمارين الرياضية العادية في أن العلاج الطبيعي يكون لشخص يعاني من ألم معين أو مشكلة ويهدف للمساعدة في حلها، أما الرياضة فهي للشخص المعافى الذي لا يعاني من مشاكل أو ألم.

ويستخدم العلاج الطبيعي للمساعدة في التعامل مع العديد من المشاكل الصحية، سواء بهدف العلاج أو إعادة التأهيل أو تخفيف الصعوبات، مثل: