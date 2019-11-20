‫مواصفات الإضاءة السليمة أثناء العمل الليلي

أوردت مجلة "العمل والصحة" أن ‫الإضاءة السليمة أثناء العمل الليلي لها أهمية كبيرة للصحة، حيث إنها ‫تحول دون اختلال الإيقاع الحيوي وتدهور جودة النوم.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن مصادر الإضاءة الليلية ينبغي أن تكون ذات ‫درجة حرارة لون أقل من 4100 كلفن، مع مراعاة أن تكون نسبة اللون الأزرق ‫في الضوء قليلة قدر الإمكان، كي لا تؤثر سلبا في مزامنة الساعة ‫البيولوجية، ومن ثم جودة النوم.

‫ومن المهم أيضا ألا يسقط ضوء المصباح على العين مباشرة، مع مراعاة إطفاء ‫مصادر الإضاءة غير الضرورية أو ضبطها على إضاءة خافتة.