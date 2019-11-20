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‫مواصفات الإضاءة السليمة أثناء العمل الليلي

مصادر الإضاءة الليلية ينبغي أن تكون ذات درجة حرارة لون أقل من 4100 كلفن (الألمانية)
مصادر الإضاءة الليلية ينبغي أن تكون ذات درجة حرارة لون أقل من 4100 كلفن (الألمانية)

أوردت مجلة "العمل والصحة" أن ‫الإضاءة السليمة أثناء العمل الليلي لها أهمية كبيرة للصحة، حيث إنها ‫تحول دون اختلال الإيقاع الحيوي وتدهور جودة النوم.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن مصادر الإضاءة الليلية ينبغي أن تكون ذات ‫درجة حرارة لون أقل من 4100 كلفن، مع مراعاة أن تكون نسبة اللون الأزرق ‫في الضوء قليلة قدر الإمكان، كي لا تؤثر سلبا في مزامنة الساعة ‫البيولوجية، ومن ثم جودة النوم.

‫ومن المهم أيضا ألا يسقط ضوء المصباح على العين مباشرة، مع مراعاة إطفاء ‫مصادر الإضاءة غير الضرورية أو ضبطها على إضاءة خافتة.

المصدر : الألمانية
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