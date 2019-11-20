أسئلة وأجوبة شاملة حول لقاح الإنفلونزا‬

يعد فصل الشتاء موسم الإصابة ‫بالإنفلونزا التي قد تهدد الحياة في بعض الحالات. ويعد لقاح الإنفلونزا ‫بمثابة درع الوقاية والحماية من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليها.

ونقدم هنا معلومات شاملة تجيب على تساؤلاتكم حول تطعيم الإنفلونزا:

- ‫من الذي يتعين عليه أخذ اللقاح؟

توصي لجنة التطعيم الدائمة الألمانية ‫بتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وجميع المقيمين في ‫دور المسنين والرعاية، وجميع الحوامل اعتبارا من الشهر الرابع، وجميع ‫الأشخاص الذين يعانون من مخاطر صحية متزايدة، فالأشخاص الذين يعانون ‫من مشاكل في القلب مثلا معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة ‫بالإنفلونزا.

‫بالإضافة إلى ذلك، يجب تطعيم جميع الأشخاص الذين يهتمون أو يتعاملون مع ‫هذه الفئة الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالإنفلونزا، مثل الأطقم الطبية.

ويوصي رئيس الجمعية ‫الألمانية لطب الأمراض المعدية البروفيسور غيرد فيتكينهوير بالحصول على التطعيم، ليس فقط لأنه يقلل ‫من خطر العدوى، ولكن أيضا لأنه يوفر حماية أفضل للجميع.

‫- ما الحالات التي يجب فيها عدم التطعيم؟

تشير لجنة التطعيم الدائمة إلى ‫أن من هذه الحالات وجود حساسية من مكونات اللقاح مثل بروتين البيض، لذا ‫يجب التحدث مع الطبيب قبل التطعيم. ومنها حالة أي شخص مصاب بأمراض حادة ‫وخطيرة، مع حمى تزيد عن 38.5 درجة مثلا.

‫- ‫متى نتلقى التطعيم؟

مبدئيا، يعد شهر نوفمبر/تشرين الثاني وقتا مناسبا للتطعيم، وإلا يمكن أيضا تلقيه في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط. وأوضح فيتكينهوير أن اللقاح يستغرق ‫نحو 14 يوما حتى يعمل على توفير الحماية بشكل صحيح.

- هل هناك مخاطر للتطعيم؟

يؤكد فيتكينهوير أن لقاح الإنفلونزا آمن من حيث ‫المبدأ، ولا توجد له أية آثار سلبية، بصرف النظر عن بعض المشاكل البسيطة ‫كالاحمرار والألم في موضع الحقن، أو الشعور بعدم الراحة في اليوم التالي.

- ‫هل يمكن تطعيم الحوامل؟

يقول خبير اللقاحات لدى ‫الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء مايكل فويسينسكي إنه يجب على المرأة الحامل تلقي ‫اللقاح نظرا لأنها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، فضلا عن ارتفاع خطر ‫المضاعفات لديها.

ومن المهم أن يتم تطعيم المحيطين بالحوامل، وخاصة ‫الزوج. أما بالنسبة للمرضعات فيمكنهن تناول اللقاح، وأحيانا يتعين ‫عليهن ذلك.

- ‫لماذا يجب تطعيم الحوامل في وقت معين؟

توصي لجنة التطعيم بتطعيم النساء ‫الحوامل خلال الثلث الثاني من الحمل، ويقول فويسينسكي إن هذا ليس له أية ‫أسباب طبية، فاللقاح آمن دائما بدليل أنه يتم تطعيم الحامل إذا أصيبت في ‫وقت مبكر.

- ‫هل تشكل الإنفلونزا خطورة على الجنين؟

يجيب فويسينسكي بالإيجاب، لأن الحمى ‫المرتفعة تزيد من خطر الولادة المبكرة والإجهاض، كما تزيد من خطر ‫حدوث اضطرابات في الإمداد مثل نقص الأكسجين.

ويضيف أن تطعيم الأم ‫يكون في صالح الجنين عبر إقراضه الأجسام المضادة، وهو ما يترتب عليه ‫حماية أفضل من الإنفلونزا في الأشهر القليلة الأولى من حياة الطفل بعد ‫الولادة.

- ‫هل يجب تطعيم الأطفال؟

لا توصي لجنة التطعيم بهذا، أو على ‫الأقل في حالة المخاطر الصحية الناجمة عن أمراض أخرى. ووفقا للجنة، ‫يمكن الحصول على لقاح الإنفلونزا بدءا من عمر ستة أشهر. وفي الغالب تكون ‫نفس جرعة اللقاح التي يتلقاها البالغون. كما يوجد لقاح آخر للأطفال ‫يُعطى عبر الأنف في حال التخوف من الحقن.

- ‫بعد التطعيم، هل أنا محمي من العدوى؟

يجيب فيتكينهوير بالسلب لأن ‫اللقاح لا يؤثر بنسبة 100% بسبب أن الفيروس يتحور من آن لآخر، مما ‫يترتب عليه أن اللقاح لم يعد مناسبا، وهو نفس السبب في اختلاف تأثير ‫اللقاح من موسم لآخر. وفي ظل ظروف مثالية، يصل التأثير الوقائي إلى نحو 80%.

- ‫كم مرة يجب أخذ اللقاح؟

مرة واحدة فقط كل عام، لأن حماية ‫اللقاح تتلاشى بمرور الوقت إذ تستمر المناعة من 6 إلى 12 شهرا. ‫بالإضافة إلى ذلك، فإن فيروس الإنفلونزا شديد التحور، وهو ما يترتب عليه ‫تغيّر تركيب اللقاح باستمرار.