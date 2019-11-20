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4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية

المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا (الألمانية)
المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية لطب ‫الأمراض المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم ‫استعمالها بشكل سليم.

‫كما ذكرت الضوابط التالية لاستعمال المضادات الحيوية:

1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب ‫الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.

2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفة الطبيب.

3- يجب ‫الالتزام بمدة تناول المضاد الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.

4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي ‫دون الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.

المصدر : الألمانية
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