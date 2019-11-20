4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية

قالت الجمعية الألمانية لطب ‫الأمراض المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم ‫استعمالها بشكل سليم.

‫كما ذكرت الضوابط التالية لاستعمال المضادات الحيوية:

1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب ‫الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.

2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفة الطبيب.

3- يجب ‫الالتزام بمدة تناول المضاد الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.

4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي ‫دون الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.