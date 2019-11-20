4 ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية
قالت الجمعية الألمانية لطب الأمراض المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم استعمالها بشكل سليم.
كما ذكرت الضوابط التالية لاستعمال المضادات الحيوية:
1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.
2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفة الطبيب.
3- يجب الالتزام بمدة تناول المضاد الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.
4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.
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