‫تعرف على أعراض نقص فيتامين "د‬"

قال الصيدلاني الألماني أوفه جروبر‬ ‫إن أعراض نقص فيتامين "د" في الجسم تتمثل في الشعور المستمر بالضعف‬ ‫والإنهاك وتدهور القدرة العضلية وكثرة الإصابة بالعدوى.



‫وأضاف جروبر أن خطر الإصابة بنقص فيتامين "د" يرتفع لدى كبار السن بصفة‬ ‫خاصة بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس التي تساعد الجسم على بناء هذا الفيتامين بنفسه، وكذلك المرضى الذين يتعاطون أدوية تحتوي على الكورتيزون‬ ‫بانتظام. ‬

‫ولإمداد الجسم بفيتامين "د" ينبغي التعرض لأشعة الشمس يوميا حتى في فصل‬ ‫الشتاء، وتناول الأغذية الغنية به مثل صفار البيض والكبد البقري‬ ‫والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة والمحار ورقائق الشوفان والبطاطا‬ ‫الحلوة. ‬

‫كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "د"، ولكن‬ ‫تحت إشراف الطبيب. ‬

يذكر أن فيتامين "د" له أهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يعمل على‬ ‫تقوية المناعة تحسين كفاءة العضلات والمخ، كما أنه يعمل على تحسين‬ ‫مفعول بعض الأدوية كأدوية خفض ضغط الدم والكوليسترول.‬