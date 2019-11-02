المتاعب الجسدية بلا أسباب عضوية.. علام تدل؟
يعاني بعض الأشخاص من متاعب جسدية ليست لها أسباب عضوية كالصداع وآلام الظهر وآلام البطن والدوار، فعلام يدل ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن المتاعب الجسدية -التي ليست أسباب عضوية واضحة كالالتهابات والإصابات- قد ترجع إلى أسباب نفسية فيما تعرف بالأمراض "النفس جسدية" كالتوتر النفسي والخلافات والصراعات في الحياة العملية والشخصية والظروف الحياتية القاسية والأعباء التي تثقل الكاهل.
وأضاف المعهد الألماني أنه ينبغي أولا الخضوع لفحوصات طبية لاستبعاد الأسباب العضوية، وبعد ذلك يمكن استشارة طبيب نفسي، حيث يمكن مثلا مواجهة هذه المتاعب من خلال العلاج السلوكي الذي يدرب المريض على كيفية مواجهة الأعباء والضغوط.
ويمكن أيضا مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة باعتدال، حيث إنها تساعد على إفراز هرمون الإندورفين المعروف باسم هرمون "السعادة"، وممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل، بالإضافة إلى ممارسة الهوايات والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية.
وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر تعاطي أدوية نفسية كمضادات الاكتئاب.
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