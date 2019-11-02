‫المتاعب الجسدية بلا أسباب عضوية.. علام تدل؟‬

يعاني بعض الأشخاص من متاعب جسدية‬ ‫ليست لها أسباب عضوية كالصداع وآلام الظهر وآلام البطن والدوار، فعلام‬ ‫يدل ذلك؟‬

للإجابة عن هذا السؤال، قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن المتاعب‬ ‫الجسدية -التي ليست أسباب عضوية واضحة كالالتهابات والإصابات- قد ترجع‬ ‫إلى أسباب نفسية فيما تعرف بالأمراض "النفس جسدية" كالتوتر النفسي‬ ‫والخلافات والصراعات في الحياة العملية والشخصية والظروف الحياتية‬ ‫القاسية والأعباء التي تثقل الكاهل.‬

‫وأضاف المعهد الألماني أنه ينبغي أولا الخضوع لفحوصات طبية لاستبعاد‬ ‫الأسباب العضوية، وبعد ذلك يمكن استشارة طبيب نفسي، حيث يمكن مثلا‬ ‫مواجهة هذه المتاعب من خلال العلاج السلوكي الذي يدرب المريض على كيفية‬ ‫مواجهة الأعباء والضغوط. ‬

‫ويمكن أيضا مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة باعتدال، حيث‬ ‫إنها تساعد على إفراز هرمون الإندورفين المعروف باسم هرمون "السعادة"،‬ ‫وممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل، بالإضافة إلى ممارسة‬ ‫الهوايات والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية.

وفي بعض الأحيان قد يتطلب‬ ‫الأمر تعاطي أدوية نفسية كمضادات الاكتئاب.‬