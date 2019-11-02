"الأغذية والعقاقير الأميركية" تستبعد احتواء عقار زانتاك على مواد مسرطنة

قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إن تجارب أجرتها على عقار زانتاك الشهير في علاج حرقة المعدة تشير إلى أنه من المستبعد أن يتسبب في تكوّن مواد مسرطنة داخل المعدة.

وقالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة جانت وودكوك -في بيان أمس الجمعة- إن مستويات التلوث المكتشفة في "رانيتيدين" (المادة الفعالة في زانتاك) واحتمال تكون مادة "إن.دي.إم.إيه" المسببة للسرطان؛ "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة".

وقالت الإدارة أيضا إن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبب في تكون مواد مسرطنة.

وأوضحت أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكون مادة "إن.دي.إم.إيه".

وجرى سحب العقار الذي تنتجه سانوفي الفرنسية للاشتباه في تلوث الحبوب بمادة "إن.دي.إم.إيه".