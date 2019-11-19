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4 طرق لعلاج التهاب الحلق‬ في المنزل

على المصاب استشارة الطبيب إذا استمر ‫الألم أكثر من ستة أيام أو صاحب الالتهاب حمى أو مشكلة بالتنفس (الألمانية)
على المصاب استشارة الطبيب إذا استمر ‫الألم أكثر من ستة أيام أو صاحب الالتهاب حمى أو مشكلة بالتنفس (الألمانية)

تسبب الفيروسات التهاب الحلق في أغلب الأحيان، ولكن هناك علاجات منزلية بسيطة للتعامل معها، وهي:

1- شرب السوائل
‫تفيد السوائل في المحافظة على رطوبة الأغشية المخاطية، ويعتبر الماء ‫أفضل هذه السوائل، يليه الشاي، لكن ينبغي ألا يُشرب ساخنا جدا، حتى ‫لا يضر بالأغشية المخاطية، وذلك وفقا لمجلة "أبوتيكن أومشاو".

2- العلكة
تشير المجلة الألمانية إلى أن تناول ‫العلكة والسكاكر تُحفز إفراز اللعاب، وهو ما يعزز من رطوبة الحلق.

3- استنشاق الهواء النقي
‫يتعين على مَن يبقى في المنزل الحرص على تهويته جيدا للحصول على ‫الهواء النقي، مع العلم أن الهواء الساخن يعمل على تجفيف الأغشية ‫المخاطية، وهو ما يقلل من مقاومة الفيروسات، كما يتعين على المصاب تجنب ‫الجري والرياضات الأخرى واستبدالهما بالمشي.

4- أقراص الاستحلاب
‫إذا كان الألم قويا للغاية فإن أقراص الاستحلاب قد تهدئ من الألم ‫بتأثيرها في موضع الالتهاب، كما يمكن تناول مسكنات الألم العادية ‫في الحالات الشديدة.

متى تطلب المساعدة الطبية؟
‫يتعين على المصاب استشارة الطبيب إذا استمر ‫الألم لأكثر من ستة أيام أو صاحب الالتهاب حمى أو مشكلة في التنفس.

المصدر : الألمانية
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