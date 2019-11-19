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سبب لا تتخيله لتساقط الشعر في الشتاء

نقص فيتامين "د" الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء له تأثير سلبي على دورات نمو الشعر (الألمانية)
نقص فيتامين "د" الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء له تأثير سلبي على دورات نمو الشعر (الألمانية)

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية ‫أن الشعر يتساقط في الشتاء بشكل متزايد، وذلك بسبب نقص فيتامين "د" ‫الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس.

‫وأوضحت البوابة المعنية بالصحة والجمال أن نقص فيتامين "د" له تأثير ‫سلبي على دورات نمو الشعر، كما تفقد الجذور قوتها، ثم سرعان ما ‫يتساقط الشعر.

ولمواجهة ذلك تنصح "إن ستايل" بالعناية الجيدة بفروة الرأس بمنتجات العناية المناسبة، وينبغي أيضا التعرض لأشعة الشمس بقدر كافٍ خلال أيام الشتاء المشمسة، وذلك لمساعدة الجسم على إنتاج ‫فيتامين "د" بنفسه.

‫وبالإضافة إلى ذلك تلعب التغذية الصحية دورا مهما في تمتع الشعر بالصحة ‫والقوة، حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء ‫والخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض ‫الدهنية الأساسية كالمكسرات وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين ‫(فيتامين بي 7)، مثل الكبد البقري وصفار البيض ورقائق الشوفان والمكسرات.

ويمكن أيضا استخدام مستحضرات خاصة لتعزيز نمو الشعر، ولكن يجب استشارة الطبيب أولا.

المصدر : الألمانية
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