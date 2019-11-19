سبب لا تتخيله لتساقط الشعر في الشتاء

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية ‫أن الشعر يتساقط في الشتاء بشكل متزايد، وذلك بسبب نقص فيتامين "د" ‫الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس.

‫وأوضحت البوابة المعنية بالصحة والجمال أن نقص فيتامين "د" له تأثير ‫سلبي على دورات نمو الشعر، كما تفقد الجذور قوتها، ثم سرعان ما ‫يتساقط الشعر.

ولمواجهة ذلك تنصح "إن ستايل" بالعناية الجيدة بفروة الرأس بمنتجات العناية المناسبة، وينبغي أيضا التعرض لأشعة الشمس بقدر كافٍ خلال أيام الشتاء المشمسة، وذلك لمساعدة الجسم على إنتاج ‫فيتامين "د" بنفسه.

‫وبالإضافة إلى ذلك تلعب التغذية الصحية دورا مهما في تمتع الشعر بالصحة ‫والقوة، حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء ‫والخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض ‫الدهنية الأساسية كالمكسرات وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين ‫(فيتامين بي 7)، مثل الكبد البقري وصفار البيض ورقائق الشوفان والمكسرات.

ويمكن أيضا استخدام مستحضرات خاصة لتعزيز نمو الشعر، ولكن يجب استشارة الطبيب أولا.