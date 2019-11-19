أسباب آلام الظهر.. حياتية ومرضية ونفسية

آلام الظهر من المتاعب ‫الصحية الشائعة، فما أسبابها؟ وكيف تكون الوقاية منها؟

‫للإجابة عن ذلك، قال جراح العظام الألماني أكسيل كلاين إن آلام ‫الظهر لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بأسلوب الحياة الخاطئ ومنها ما ‫يتعلق بالأمراض.

‫وأوضح كلاين أن الأسباب المتعلقة بأسلوب الحياة الخاطئ تتمثل في:

1- قلة ‫الحركة.

2- الجلوس مدة طويلة.

3- البدانة.

4- وضعيات الجسم الخاطئة.

5- رفع ‫الحمولات بشكل خاطئ.

‫أما الأسباب المرضية لآلام الظهر فتتمثل في:

1- الانزلاق الغضروفي.

2- هشاشة ‫العظام.

كما قد يكون سبب الآلام نفسيا مثل:

1- التوتر النفسي الشديد.

2- الاكتئاب.

‫وشدد كلاين على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الظهر لمدة ‫طويلة، أو إذا كانت شديدة للغاية مع وجود قيود حركية. ويتم علاج الآلام ‫بناء على السبب الذي يحدده الطبيب.

ويمكن تجنب آلام الظهر من خلال التالي:

1- المواظبة على ممارسة الرياضة.

2- ممارسة الأنشطة ‫الحركية.

3- الحرص على اتخاذ وضعيات جسم سليمة.

4- البعد عن التوتر.