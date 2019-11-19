أسباب آلام الظهر.. حياتية ومرضية ونفسية
آلام الظهر من المتاعب الصحية الشائعة، فما أسبابها؟ وكيف تكون الوقاية منها؟
للإجابة عن ذلك، قال جراح العظام الألماني أكسيل كلاين إن آلام الظهر لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بأسلوب الحياة الخاطئ ومنها ما يتعلق بالأمراض.
وأوضح كلاين أن الأسباب المتعلقة بأسلوب الحياة الخاطئ تتمثل في:
1- قلة الحركة.
2- الجلوس مدة طويلة.
3- البدانة.
4- وضعيات الجسم الخاطئة.
5- رفع الحمولات بشكل خاطئ.
أما الأسباب المرضية لآلام الظهر فتتمثل في:
1- الانزلاق الغضروفي.
2- هشاشة العظام.
كما قد يكون سبب الآلام نفسيا مثل:
1- التوتر النفسي الشديد.
2- الاكتئاب.
وشدد كلاين على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الظهر لمدة طويلة، أو إذا كانت شديدة للغاية مع وجود قيود حركية. ويتم علاج الآلام بناء على السبب الذي يحدده الطبيب.
ويمكن تجنب آلام الظهر من خلال التالي:
1- المواظبة على ممارسة الرياضة.
2- ممارسة الأنشطة الحركية.
3- الحرص على اتخاذ وضعيات جسم سليمة.
4- البعد عن التوتر.
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