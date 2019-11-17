المنتدى الأول لتجاربهم.. خطط قطرية لإشراك المرضى في اتخاذ القرارات

عماد مراد-الدوحة

بات إشراك المرضى وأفراد أسرهم في كافة القرارات التي من شأنها التأثير على الرعاية الصحية من أولويات مؤسسة حمد الطبية بقطر، من خلال مجموعة من الجهود التي كان آخرها تنظيم منتدى قطر الأول لتجارب المرضى، بحضور ما يزيد على 1500 من كوادر الرعاية الصحية من مختلف التخصصات.

المنتدى -الذي بدأ أمس السبت، ويستمر يومين- يتضمن مشاركة مجموعة من المتحدثين المرضى لاستعراض ما مروا به من تجارب أثناء تلقيهم الرعاية الصحية، إضافة إلى عدد من الجلسات والمناقشات حول أساليب التواصل بين المرضى والأطباء، وأهمية بناء العلاقات البناءة مع المجتمع، ودور التكنولوجيا في تعزيز منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض.

ويمثل منتدى تجارب المرضى إحدى المبادرات التي أطلقتها قطر في إطار الجهود المبذولة لتبني شراكات حقيقية وفعالة ومثمرة مع المرضى، في ظل قناعة بأن الرعاية الصحية المتميزة لا تقتصر على توفر الكوادر الطبية المؤهلة والوسائل والأجهزة التكنولوجية الحديثة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى الحاجة للتعامل مع المرضى والتفاعل معهم بطريقة ممنهجة تحترم قيمهم ورغباتهم وتلبي احتياجاتهم.

وعلى هامش انعقاد المنتدى، عقدت مؤسسة حمد الطبية مؤتمرا صحفيا تناول أبرز الجهود التي تقوم بها المؤسسة في مجال إشراك المرضى، فضلا عن استعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية.