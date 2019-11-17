الألياف تطهر الأمعاء من السموم وتحمي المعدة وتقي من السرطان
قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان إن الألياف الغذائية تعد بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة، حيث إنها تقي من الأمراض من ناحية وتساعد على إنقاص الوزن من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أن مصادر الألياف الغذائية تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات مثل البازلاء والفاصولياء، والفواكه مثل الكيوي والأناناس، والخضراوات مثل السبانخ والكرنب، ورقائق الشوفان وبذور الشيا وبذور الكتان.
وللاستفادة من المزايا الصحية للألياف الغذائية ينبغي تناولها بكمية تبلغ ثلاثين غراما يوميا.
وأوضحت كاوفمان أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك، كما أنها تعمل على تطهير الأمعاء من السموم وحماية جدار المعدة، مما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.
وبالإضافة إلى ذلك، تحول الألياف الغذائية دون ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة ونسبة كبيرة، مما يحمي من نوبات الجوع الشديدة ويقي من الإصابة بداء السكري.
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