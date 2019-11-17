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الألياف تطهر الأمعاء من ‫السموم وتحمي المعدة وتقي من السرطان

الألياف تقيك من الإمساك (الجزيرة)
الألياف تقيك من الإمساك (الجزيرة)

قالت خبيرة التغذية الألمانية ‫جابرييلا كاوفمان إن الألياف الغذائية تعد بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة، ‫حيث إنها تقي من الأمراض من ناحية وتساعد على إنقاص الوزن من ناحية ‫أخرى.

وأشارت إلى أن مصادر الألياف الغذائية تتمثل في منتجات الحبوب ‫الكاملة والبقوليات مثل البازلاء والفاصولياء، والفواكه مثل الكيوي ‫والأناناس، والخضراوات مثل السبانخ والكرنب، ورقائق الشوفان وبذور الشيا وبذور الكتان.

‫وللاستفادة من المزايا الصحية للألياف الغذائية ينبغي تناولها بكمية ‫تبلغ ثلاثين غراما يوميا.

‫وأوضحت كاوفمان أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم ‫تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك، كما أنها تعمل على تطهير الأمعاء من ‫السموم وحماية جدار المعدة، مما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.  
وتساعد الألياف الغذائية أيضا على الشعور بالشبع من دون إمداد الجسم ‫بالسعرات الحرارية، حيث إنها تعمل على ملء المعدة، وبالتالي تناول ‫الطعام بكميات أقل، مما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

‫وبالإضافة إلى ذلك، تحول الألياف الغذائية دون ارتفاع مستوى السكر بالدم ‫بسرعة ونسبة كبيرة، مما يحمي من نوبات الجوع الشديدة ويقي من الإصابة ‫بداء السكري.

المصدر : الألمانية
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