الألياف تطهر الأمعاء من ‫السموم وتحمي المعدة وتقي من السرطان

قالت خبيرة التغذية الألمانية ‫جابرييلا كاوفمان إن الألياف الغذائية تعد بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة، ‫حيث إنها تقي من الأمراض من ناحية وتساعد على إنقاص الوزن من ناحية ‫أخرى.

وأشارت إلى أن مصادر الألياف الغذائية تتمثل في منتجات الحبوب ‫الكاملة والبقوليات مثل البازلاء والفاصولياء، والفواكه مثل الكيوي ‫والأناناس، والخضراوات مثل السبانخ والكرنب، ورقائق الشوفان وبذور الشيا وبذور الكتان.

‫وللاستفادة من المزايا الصحية للألياف الغذائية ينبغي تناولها بكمية ‫تبلغ ثلاثين غراما يوميا.

‫وأوضحت كاوفمان أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم ‫تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك، كما أنها تعمل على تطهير الأمعاء من ‫السموم وحماية جدار المعدة، مما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.