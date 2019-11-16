غسل اليدين يحميك من أمراض الشتاء

تكثر الأمراض المعدية في الشتاء بشكل كبير لذا يتوجب غسل الأيدي، خصوصا في هذا الوقت من السنة، بين الفينة والأخرى لتفادي انتقال أمراض شتوية شائعة تسببها الالتهابات الفيروسية.

يجب أن يكون غسل الأيدي أمرا طبيعيا واعتياديا وقبل تناول كل وجبة، ورغم ذلك، فإن واحدا من كل ثلاثة ألمان يستغني عن هذه الطقوس، حسب نتائج دراسة أجرتها شركة التأمين الصحي "كاوفمانيشه" وذكرها موقع "ميركور" الألماني.

وجاء في الدراسة أيضا أن ثلث الأشخاص الذين جرى استجوابهم يمتنعون عن غسل أيديهم عند عودتهم إلى البيت من العمل، في حين أن خمس الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة يغسلون أيديهم مرة واحدة في الساعة يوميا.

ويقول باتريك شتام المسؤول عن فريق شركة التأمين الصحي بمدينة ميونيخ الذي أنجز هذه الدراسة "تنتشر العديد من الفيروسات بين الناس خاصة عن طريق الأيدي"، كما جاء في موقع "ميركور". وأضاف شتام "لقد ثبت أن غسل الأيدي بشكل منتظم وشامل يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض".

بالإضافة إلى ذلك ينصح الأطباء الآباء بتشجيع أطفالهم على غسل أيديهم بانتظام خاصة بعد عودتهم من دار الحضانة أو المدرسة.

ويقول الطبيب هانس بيتر غايفن من منظمة "يوهانيته" للإغاثة "غسل اليدين بالصابون عادة ما يكون كافيا، أما غسل اليدين بمادة تنظيف إضافية فهي فقط للأشخاص الذين يزاولون مهنا حساسة، مثل العمل في قطاع الصحة أو التغذية"، حسب ما جاء في موقع "غرابسن-سيتي-نيوز" الألماني.