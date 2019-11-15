أسباب وأعراض اعتلال الأعصاب المتعدد
قال البروفيسور هيلجه توبكا إن اعتلال الأعصاب المتعدد هو ضرر يصيب الأعصاب الطرفية، مشيرا إلى أنه يرجع لأسباب عدة، أبرزها السكري والإفراط في شرب الخمر ونقص فيتامينات بي B، خاصة فيتامين B12، واضطرابات سريان الدم مثل مرض الشريان المحيطي.
وأضاف طبيب الأعصاب الألماني أن الأعراض تتمثل في الاضطرابات الحسية مثل الخدر والوخز واضطراب السيقان وحرقان باطن القدم، وتراجع الإحساس بالبرودة والسخونة.
كما تظهر الأعراض في صورة اضطرابات حركية مثل تقلصات العضلات، خاصة في باطن الساق، وتراجع قوة اليدين والقدمين وعدم استقرار المشي.
ويتعين استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اعتلال الأعصاب المتعدد، والخضوع للعلاج بناء على ذلك.
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