‫أسباب وأعراض اعتلال الأعصاب المتعدد‬

قال البروفيسور هيلجه توبكا إن ‫اعتلال الأعصاب المتعدد هو ضرر يصيب الأعصاب الطرفية، مشيرا إلى أنه ‫يرجع لأسباب عدة، أبرزها السكري والإفراط في شرب الخمر ونقص فيتامينات بي ‫B، خاصة فيتامين B12، واضطرابات سريان الدم مثل مرض الشريان المحيطي.

‫وأضاف طبيب الأعصاب الألماني أن الأعراض تتمثل في ‫الاضطرابات الحسية مثل الخدر والوخز واضطراب السيقان وحرقان باطن القدم، ‫وتراجع الإحساس بالبرودة والسخونة.

‫كما تظهر الأعراض في صورة اضطرابات حركية مثل ‫تقلصات العضلات، خاصة في باطن الساق، وتراجع قوة اليدين والقدمين وعدم ‫استقرار المشي.

‫ويتعين استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء اعتلال الأعصاب المتعدد، والخضوع للعلاج بناء على ذلك.