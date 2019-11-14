‫منها الأورام.. ما أسباب انقطاع الحيض؟

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز ‫نوفاكوفيتش إن انقطاع الحيض يعد أمرا طبيعيا خلال الحمل والرضاعة ومرحلة ‫انقطاع الطمث (سن اليأس).

وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن انقطاع الحيض في غير هذه ‫الحالات يستلزم استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراءه، ‫خاصة إذا استمر الانقطاع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وأوضحت نوفاكوفيتش أن انقطاع الحيض قد يرجع في هذه الحالة لأسباب عدة، ‫مثل التوتر النفسي الشديد، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو تقلبات الوزن ‫الشديدة بسبب الحميات الغذائية المتكررة، أو نقص الوزن بسبب اضطراب الأكل ‫المعروف باسم فقدان الشهية العصبي.

‫كما قد يرجع سبب انقطاع الحيض إلى أدوية معينة، مثل مضادات الاكتئاب ‫والأدوية الخافضة لضغط الدم، والعلاج الكيميائي، وبعد إيقاف حبوب منع ‫الحمل.

‫ومن الأسباب الأخرى لانقطاع الحيض بطانة الرحم المهاجرة وورم في المبايض ‫أو بالغدة النخامية.

وغالبا ما يكون انقطاع الحيض مصحوبا بأعراض أخرى، مثل تغير حجم الثدي ‫ونزول إفرازات تشبه الحليب من الثدي ونمو الشعر بكثافة في الوجه وتساقط الشعر ‫وظهور البثور وجفاف المهبل، كما يصير الصوت أغلظ.

‫ويتم علاج انقطاع الحيض بناء على السبب الذي يحدده الطبيب بعد إجراء ‫الفحوصات اللازمة.