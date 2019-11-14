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‫منها الأورام.. ما أسباب انقطاع الحيض؟

بخلاف الحمل وسن اليأس قد يرجع انقطاع الحيض للتوتر النفسي الشديد أو الإفراط في ممارسة الرياضة (الألمانية)
بخلاف الحمل وسن اليأس قد يرجع انقطاع الحيض للتوتر النفسي الشديد أو الإفراط في ممارسة الرياضة (الألمانية)

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز ‫نوفاكوفيتش إن انقطاع الحيض يعد أمرا طبيعيا خلال الحمل والرضاعة ومرحلة ‫انقطاع الطمث (سن اليأس).

وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن انقطاع الحيض في غير هذه ‫الحالات يستلزم استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراءه، ‫خاصة إذا استمر الانقطاع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وأوضحت نوفاكوفيتش أن انقطاع الحيض قد يرجع في هذه الحالة لأسباب عدة، ‫مثل التوتر النفسي الشديد، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو تقلبات الوزن ‫الشديدة بسبب الحميات الغذائية المتكررة، أو نقص الوزن بسبب اضطراب الأكل ‫المعروف باسم فقدان الشهية العصبي.

‫كما قد يرجع سبب انقطاع الحيض إلى أدوية معينة، مثل مضادات الاكتئاب ‫والأدوية الخافضة لضغط الدم، والعلاج الكيميائي، وبعد إيقاف حبوب منع ‫الحمل.

‫ومن الأسباب الأخرى لانقطاع الحيض بطانة الرحم المهاجرة وورم في المبايض ‫أو بالغدة النخامية.

وغالبا ما يكون انقطاع الحيض مصحوبا بأعراض أخرى، مثل تغير حجم الثدي ‫ونزول إفرازات تشبه الحليب من الثدي ونمو الشعر بكثافة في الوجه وتساقط الشعر ‫وظهور البثور وجفاف المهبل، كما يصير الصوت أغلظ.

‫ويتم علاج انقطاع الحيض بناء على السبب الذي يحدده الطبيب بعد إجراء ‫الفحوصات اللازمة.

المصدر : الألمانية
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