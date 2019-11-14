‫متى يحتاج الرياضي إلى تغذية خاصة؟‬

قال خبير التغذية الألماني دنيس‬ ‫بفاف إن الرياضيين الهواة ليسوا بحاجة إلى تغذية خاصة، حيث يكفيهم اتباع‬ ‫نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن.‬

‫وأضاف بفاف أنه في حال ممارسة الرياضة بمعدل يزيد على خمس ساعات أسبوعيا،‬ ‫ينبغي اتباع نظام غذائي خاص غني بالبروتينات والكربوهيدرات، حيث تساعد‬ ‫البروتينات على بناء العضلات وتعمل على تعزيز قدرة الجسم على الاستشفاء،‬ ‫في حين تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة اللازمة للأداء الرياضي الفائق.

‫وينصح خبير التغذية الألماني الرياضيين الراغبين في تحقيق معدلات أداء‬ ‫فائقة بتناول لبن مخثر قليل الدسم قبل التمرين الصباحي بنحو ساعة أو‬ ‫ساعتين، وتناول صدور الديك الرومي أو بطاطس مع بيض قبل التمرين المسائي‬ ‫المكثف، على أن يتناولوا وجبة متنوعة ذات قيمة غذائية كاملة بعد‬ ‫التمرين المسائي بساعتين على الأكثر.‬

‫فبذلك يتم إعادة شحن مخزون الكربوهيدرات من ناحية وإمداد الجسم بمجموعة‬ ‫كبيرة من العناصر المغذية من ناحية أخرى.