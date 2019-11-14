متى يحتاج الرياضي إلى تغذية خاصة؟
قال خبير التغذية الألماني دنيس بفاف إن الرياضيين الهواة ليسوا بحاجة إلى تغذية خاصة، حيث يكفيهم اتباع نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن.
وأضاف بفاف أنه في حال ممارسة الرياضة بمعدل يزيد على خمس ساعات أسبوعيا، ينبغي اتباع نظام غذائي خاص غني بالبروتينات والكربوهيدرات، حيث تساعد البروتينات على بناء العضلات وتعمل على تعزيز قدرة الجسم على الاستشفاء، في حين تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة اللازمة للأداء الرياضي الفائق.
وينصح خبير التغذية الألماني الرياضيين الراغبين في تحقيق معدلات أداء فائقة بتناول لبن مخثر قليل الدسم قبل التمرين الصباحي بنحو ساعة أو ساعتين، وتناول صدور الديك الرومي أو بطاطس مع بيض قبل التمرين المسائي المكثف، على أن يتناولوا وجبة متنوعة ذات قيمة غذائية كاملة بعد التمرين المسائي بساعتين على الأكثر.
فبذلك يتم إعادة شحن مخزون الكربوهيدرات من ناحية وإمداد الجسم بمجموعة كبيرة من العناصر المغذية من ناحية أخرى.
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