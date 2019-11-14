‫ما أسباب آلام الأطراف؟‬

قال الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد‬ ‫إن آلام الأطراف تهاجم الذراعين واليدين والقدمين والساقين‬ ‫والكتفين والمرفقين والركبتين، ويمكن أن تحدث في كل الفئات العمرية.



‫وأضاف الممارس العام الألماني أن آلام الأطراف لها أسباب عدة، وتنقسم إلى‬ ‫عضوية ونفسية، موضحا أن الأسباب العضوية تتمثل في الإصابات الرياضية‫ووضعيات الجسم الخاطئة، ونمط الحياة الخاطئ كالتدخين وشرب الخمر والجلوس‬ لمدة طويلة والسِمنة. ‬

‫وقد تكون الأسباب العضوية خطيرة مثل أمراض الروماتيزم (كالتهاب المفاصل‬ ‫والفصال العظمي) والتهاب الأوتار وهشاشة العظام واضطرابات سريان الدم‬ ‫وأمراض الأعصاب. ‬

أما الأسباب النفسية لآلام الأطراف فتتمثل في الاكتئاب والتوتر النفسي‬ ‫الشديد واضطرابات القلق والخوف. ‬

‫وشدد مولنفيلد على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الأطراف‬ ‫لمدة طويلة، أو إذا كانت شديدة، مشيرا إلى أن العلاج يتحدد بناء على‬ ‫السبب الحقيقي الكامن وراء الآلام. ‬

‫وللوقاية من آلام الأطراف ينبغي ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق،‬ ‫وممارسة الرياضة كتمارين تقوية العضلات، مع مراعاة إنقاص الوزن والإقلاع‬ ‫عن التدخين والخمر، فضلا عن تجنب وضعيات الجسم الخاطئة والابتعاد عن‬ ‫مواقف التوتر النفسي والشد العصبي.‬