منها الناغتس.. الأغذية فائقة المعالجة تؤذي القلب

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن تناول الكثير من الأغذية فائقة المعالجة -مثل المشروبات الغازية والكوكيز واللحوم المصنعة وناغتس الدجاج- مرتبط بتراجع صحة القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة باحثون بالمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وسيعرضون نتائجها أمام المؤتمر السنوي للجمعية، الذي سيعقد في الفترة من 16 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بولاية بنسلفانيا.

وأوضح الباحثون أنه يتم تصنيف الأطعمة إلى مجموعات حسب حجم المعالجة الصناعية التي تخضع لها والغرض منها. وأضافوا أنه يتم تصنيع الأغذية فائقة المعالجة بالكامل أو معظمها من مواد مثل الدهون والنشا والدهون المهدرجة والسكر المضاف وغيرها من المركبات، وتشمل المواد المضافة التجميلية مثل النكهات أو الألوان الصناعية أو المستحلبات.

وحسب الدراسة، تتمثل أبرز الأغذية المعالجة في المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المالحة المعبأة، والكوكيز والكعك واللحوم المصنعة وناغتس الدجاج والشوربات الفورية المجففة والمغلفة، بالإضافة إلى الأغذية التي يتم تسويقها تحت اسم الأطعمة سهلة التحضير.

ولكشف خطورة الأغذية فائقة المعالجة على صحة القلب، راجع الفريق بيانات 134 ألفا و446 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 20 عاما، واستكملوا استبيانا عن الأغذية التي يتناولونها على مدار اليوم، بالإضافة إلى أسئلة حول صحة القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة بنسبة 5% في السعرات الحرارية التي يتناولها الأشخاص من الأغذية فائقة المعالجة يوميا، كان هناك انخفاض مماثل في صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وكان البالغون الذين يتناولون حوالي 70% من سعراتهم الحرارية اليومية من الأغذية فائقة المعالجة، لديهم احتمالات للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل الضعف، مقارنة بأقرانهم الذين يتناولون أطعمة صحية.

وقال قائد فريق البحث زيفنج زهانج، إن النظم الغذائية الصحية تلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف أن تناول الأغذية فائقة المعالجة غالبا ما يحل محل الأطعمة الصحية الغنية بالمواد المغذية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات خالية الدهن، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة القلب الجيدة، فيما ترتبط السكريات والدهون المشبعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت الرئيسة السابقة لجمعية القلب الأميركية دونا أرنيت، "هناك أشياء يمكنك القيام بها يوميا لتحسين صحتك، على سبيل المثال، بدلا من تناول رغيف من الخبز الأبيض، يمكنك تناول رغيف الخبز المعد من الحبوب الكاملة أو خبز القمح. وجرب أيضا الأسماك بدلا من الهامبرغر مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، إذ إن إجراء تغييرات صغيرة قد يؤدي إلى تحسين صحة قلبك".