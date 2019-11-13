‫ما مرض النخالة الوردية الجلدي؟‬

يندرج مرض النخالة الوردية ‫”Pityriasis rosea” ضمن الأمراض الجلدية، فما أسبابه وأعراضه؟ ‫وكيف يمكن علاجه؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح الدكتور كريستوف ليبيش أن النخالة الوردية ‫عبارة عن طفح جلدي حاد على شكل بقع حمراء، ويمكن أن يكون مصحوبا بحكة.

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن سبب النخالة الوردية غير معروف، ‫كما أنه مرض غير ضار ويشفى من تلقاء نفسه، وغالبا ما يحدث مرة واحدة في ‫العمر.

البقعة الأم

‫وأشار ليبيش إلى أن أعراض المرض تبدأ في الظهور على شكل بقعة واحدة تعرف ‫باسم البقعة الأم أو بقعة الطليعة، وبعدها ‫يحدث الطفح الجلدي بظهور بقع صغيرة معظمها بيضاوي وبلون يميل للحمرة مع ‫ظهور قشور عليها.

‫وبشكل عام فإن هذا الطفح الجلدي يظهر بشكل أكبر في منطقة الجذع، ونادرا ‫ما يمتد إلى الذراعين والساقين.

‫ومن جانبه أوضح الطبيب الألماني أوفه بوبرت أن المرضى لا يعانون ‫من حمى أو أية أعراض أخرى مصاحبة، ومع هذا قد يعاني البعض من حكة مزعجة ‫قد تمتد قرابة ثلاثة أشهر. وأضاف بوبرت أن أسباب هذا المرض غير ‫معروفة، لكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى فيروس الهربس.

‫وأردف بوبرت أن العوامل التي تعزز من الإصابة بالنخالة الوردية غير ‫معروفة إلى حد كبير، لكن احتمالية الإصابة بالمرض تزيد مع التوتر، كما ‫أنه لا يمكن للمصابين القيام بالكثير لعلاج هذا المرض، فهو يختفي من ‫تلقاء نفسه تماما كما جاء.

‫الاستحمام بماء بارد

‫‫وبدورها أشارت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج إلى أنه يمكن ‫تخفيف الحكة المصاحبة من خلال بعض التدابير البسيطة مثل الابتعاد عن ‫الاستحمام لفترة طويلة أو الاستحمام بالماء الساخن، حيث من الأفضل ‫الاستحمام بماء بارد ولفترة قصيرة. ومن الأمور المفيدة أيضا استعمال ‫كريم عناية مرطب عدة مرات خلال اليوم.

‫وفي حال الحكة الشديدة يمكن للمرضى استخدام أدوية الحساسية أو ما يسمى ‫بمضادات الهستامين أو الكورتيزون، مع مراعاة استعمال الكورتيزون على ‫المناطق المصابة فقط.

‫استبعاد أمراض أخرى

‫‫ورغم أن هذا المرض غير ضار، فإنه يجب استشارة الطبيب لاستبعاد أمراض أخرى مثل مرض الزهري المنقول جنسيا، الذي تتشابه ‫أعراضه مع مرض النخالة الوردية، لكنه يهدد حياة المريض في حال عدم ‫علاجه.

‫ومن الأمراض التي يجب استبعادها أيضا الفطريات الجلدية والحصبة والطفح ‫الجلدي الناتج عن تعاطي المضادات الحيوية والاستجابات التحسسية والحصبة ‫الألمانية والحمى القرمزية. ويمكن أيضا أن تتسبب لدغات الحشرات في أعراض مشابهة للنخالة الوردية.