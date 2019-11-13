مجلة ألمانية: حليب الأبقار والماعز يهدد كلى الرضيع

حذرت مجلة "بيبي وفاميليه"‬ ‫الألمانية الوالدين من تقديم حليب الأبقار وحده في كوب أو زجاجة‬ ‫الرضاعة لطفلهما الرضيع خلال عامه الأول.‬

‫وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والأطفال ذلك بأن المحتوى العالي من‬ ‫البروتينات لحليب الأبقار على صلة بزيادة وزن الطفل في وقت لاحق من‬ ‫عمره، فضلا عن أن تركيبة الحليب البقري تشكل عبئا على الكلى، ويسري هذا‬ ‫أيضا على لبن الماعز.



‫ومع ذلك، يمكن إضافة حليب الأبقار إلى وجبات الرضع الصلبة كوجبة الحبوب،‬ ‫مع مراعاة ألا تزيد الكمية على 200 ملليلتر يوميا.‬