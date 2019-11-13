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مجلة ألمانية: حليب الأبقار والماعز يهدد كلى الرضيع

لا يجوز تقديم حليب الأبقار وحده في كوب أو زجاجة الرضاعة للطفل الرضيع خلال عامه الأول (الألمانية)
لا يجوز تقديم حليب الأبقار وحده في كوب أو زجاجة الرضاعة للطفل الرضيع خلال عامه الأول (الألمانية)

حذرت مجلة "بيبي وفاميليه"‬ ‫الألمانية الوالدين من تقديم حليب الأبقار وحده في كوب أو زجاجة‬ ‫الرضاعة لطفلهما الرضيع خلال عامه الأول.‬

‫وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والأطفال ذلك بأن المحتوى العالي من‬ ‫البروتينات لحليب الأبقار على صلة بزيادة وزن الطفل في وقت لاحق من‬ ‫عمره، فضلا عن أن تركيبة الحليب البقري تشكل عبئا على الكلى، ويسري هذا‬ ‫أيضا على لبن الماعز.

‫ومع ذلك، يمكن إضافة حليب الأبقار إلى وجبات الرضع الصلبة كوجبة الحبوب،‬ ‫مع مراعاة ألا تزيد الكمية على 200 ملليلتر يوميا.‬

المصدر : الألمانية
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