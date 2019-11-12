طريقة جديدة للتحكم بسكر الدم

ذكرت وكالة أوروبية معنية بالصحة الاثنين أن الأنشطة الثقافية والإبداعية مثل الرقص والغناء أو زيارة المتاحف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الصحة البدنية والعقلية، وفقا لدراسة وجدت أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد في التحكم بمستويات الغلوكوز.

وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا -الذي يتخذ من كوبنهاغن مقرا له- بأن الموسيقى والغناء أثبتا على سبيل المثال أنهما مفيدان في تحسين الانتباه والذاكرة للأشخاص الذين يعانون من الخرف.

واستندت النتائج إلى دراسة أجريت على أكثر من تسعمئة منشور حول فوائد الفنون من الطفولة إلى مرحلة البلوغ وحتى الشيخوخة.

وقالت المديرة الإقليمية المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية بيروسكا أوستلين، "الأمثلة المذكورة.. تُظهر الطرق التي يمكن للفنون من خلالها مواجهة التحديات الصحية مثل مرض السكري والسمنة والأمراض العقلية".

وخلصت الدراسة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد في التحكم بمستويات الغلوكوز في الدم خلال المواقف العادية والمجهدة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري أو غير المصابين، حسبما ذكر التقرير.