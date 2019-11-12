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منها نفث الدم.. 5 أعراض تدل على أنك مصاب بمرض توسع الشُعب‬ الهوائية

أعراض توسع الشُعب تتمثل في السعال الشديد المصحوب ببلغم وضيق التنفس ونفث الدم وآلام الصدر والشعور بالتعب والإنهاك (الألمانية)
أعراض توسع الشُعب تتمثل في السعال الشديد المصحوب ببلغم وضيق التنفس ونفث الدم وآلام الصدر والشعور بالتعب والإنهاك (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية لطب الرئة ‫والطب التنفسي إن توسع الشُعب (Bronchiectasis) هو مرض تظهر فيه زيادة ‫واضحة في حجم الشعب الهوائية بالرئة.

‫وأوضحت الجمعية أن توسع الشُعب يحدث بسبب عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب ‫الشعب، مشيرة إلى أنه قد يكون وراثيا في حالات نادرة.

‫وتتمثل أعراض توسع الشُعب في:

  1. السعال الشديد المصحوب ببلغم
  2. ضيق التنفس
  3. نفث الدم
  4. آلام الصدر
  5. الشعور بالتعب والإنهاك‫

وشددت الجمعية على ضرورة بدء العلاج مبكرا قدر الإمكان، مشيرة إلى أن ‫العلاج يكون بواسطة المضادات الحيوية، كما يمكن تحسين عملية التنفس بواسطة ‫تقنيات تنفس وأجهزة خاصة.

المصدر : الألمانية
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