منها نفث الدم.. 5 أعراض تدل على أنك مصاب بمرض توسع الشُعب الهوائية
قالت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب التنفسي إن توسع الشُعب (Bronchiectasis) هو مرض تظهر فيه زيادة واضحة في حجم الشعب الهوائية بالرئة.
وأوضحت الجمعية أن توسع الشُعب يحدث بسبب عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب الشعب، مشيرة إلى أنه قد يكون وراثيا في حالات نادرة.
وتتمثل أعراض توسع الشُعب في:
-
السعال الشديد المصحوب ببلغم
-
ضيق التنفس
-
نفث الدم
-
آلام الصدر
-
الشعور بالتعب والإنهاك
وشددت الجمعية على ضرورة بدء العلاج مبكرا قدر الإمكان، مشيرة إلى أن العلاج يكون بواسطة المضادات الحيوية، كما يمكن تحسين عملية التنفس بواسطة تقنيات تنفس وأجهزة خاصة.
أهم الأخبار
- بعد اغتيال قيادي بالجهاد الإسلامي.. تصعيد في غزة وصواريخ المقاومة تستنفر إسرائيل
- لبنان.. إضراب واعتصامات للمطالبة بتشكيل الحكومة ومحاربة الفساد
- للمرة الثانية بمصر.. مصرع شاب قفز من القطار بسبب الغرامة وخوفا من الشرطة
- فضحوا تحالف "فسقة الفقهاء" و"أمراء السوء" و"صوفية الرجس" و"قضاة الرشا".. كيف حافظ علماء الإسلام على استقلاليتهم؟
- الإصلاح الفكري عند محمد إقبال.. ذكرى "الأب الروحي" وشاعر شبه القارة الهندية