منها نفث الدم.. 5 أعراض تدل على أنك مصاب بمرض توسع الشُعب‬ الهوائية

قالت الجمعية الألمانية لطب الرئة ‫والطب التنفسي إن توسع الشُعب (Bronchiectasis) هو مرض تظهر فيه زيادة ‫واضحة في حجم الشعب الهوائية بالرئة.

‫وأوضحت الجمعية أن توسع الشُعب يحدث بسبب عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب ‫الشعب، مشيرة إلى أنه قد يكون وراثيا في حالات نادرة.

‫وتتمثل أعراض توسع الشُعب في:

السعال الشديد المصحوب ببلغم ضيق التنفس نفث الدم آلام الصدر الشعور بالتعب والإنهاك‫

وشددت الجمعية على ضرورة بدء العلاج مبكرا قدر الإمكان، مشيرة إلى أن ‫العلاج يكون بواسطة المضادات الحيوية، كما يمكن تحسين عملية التنفس بواسطة ‫تقنيات تنفس وأجهزة خاصة.