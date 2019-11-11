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‫ما العمل عند رفض الطفل الطعام الصحي؟‬

للتغلب على رفض الطفل الطعام الصحي أشركه في التخطيط للوجبات الغذائية أولا (الألمانية)
للتغلب على رفض الطفل الطعام الصحي أشركه في التخطيط للوجبات الغذائية أولا (الألمانية)

أشارت مجلة "الطفل والأسرة" ‫الألمانية إلى انزعاج الآباء كثيرا عندما يرفض طفلهم تناول ‫الوجبات الصحية وتفضيل الأطعمة غير المناسبة له، ونصحتهم بضرورة التحلي بالهدوء والصبر، نظرا لأن الضغط والتوتر ‫العصبي ينتقل دائما إلى الصغير في مثل هذه المواقف.

‫وأوضح يوهان كلوتر أستاذ الصحة النفسية وعلم التغذية بجامعة فولدا ‫الألمانية أن تصاعد التوتر لدى الآباء ينجم عنه تصاعده لدى الطفل أيضا، ‫ولكنه لفت الأنظار إلى اكتشاف الإيجابيات بهذه الشكوى، ‫فمن خلالها يتمكن الطفل من تطوير تفضيلاته الخاصة واتخاذ القرارات، وهو ما يعد من الأمور الهامة جدا في تطوير الشخصية.

‫غير أن ذلك لا يعني أبدا قبول قرارات الطفل والاستسلام لرفض تناول ‫الطعام الصحي، ونصح الخبير الصحي الآباء بإشراك أطفالهم في التخطيط ‫للوجبات الغذائية من البداية، ويسري ذلك على الصغار بدءا من عمر عامين.

‫وأضاف البروفيسور أنه يمكن للآباء سؤال الطفل عما يرغب بتناوله وإشراكه بإعداد الطعام، كما يمكن اصطحابه أثناء التسوق ‫وشرح المواد الغذائية وبيان أهميتها.

المصدر : الألمانية
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