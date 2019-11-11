‫إصابة البالغين بجدري الماء تشكل خطورة على الأطفال

أشار معهد الجودة الألماني في الرعاية الصحية ‫إلى أن إصابة البالغين بجدري الماء -وهو أحد الأمراض المعدية للغاية- ‫تُشكل خطورة على الأطفال.

‫وأوضح أن أعراض هذا المرض تظهر على شكل حمى وطفح جلدي ‫يتم الشفاء منها بعد أسبوعين في حالة الأطفال، على عكس حالة البالغين، ‫التي قد تستمر لوقت أطول وبتأثير أكبر مع زيادة خطر حدوث مضاعفات.

‫وأضاف المعهد أن كل من أصيب بجدري الماء مرحلة الطفولة يكون ‫محصنا ضده بجهاز المناعة، ولذلك توصي اللجنة الدائمة للتطعيمات بتطعيم ‫كل من لم يصب بهذا المرض في صغره، ولجميع المصابين ببعض الأمراض ‫مثل التهاب الجلد التأتبي.

‫ومن الأمور المهمة تطعيم النساء اللائي يرغبن في إنجاب أطفال حيث ‫يمكن أن تؤدي الإصابة بالأشهر الستة الأولى من الحمل لحدوث تشوهات خلقية خطيرة للجنين، كما أن العدوى المحيطة بالولادة قد ‫تهدد حياة الطفل. وإذا كانت المرأة في مرحلة الحمل بالفعل، فلا يمكن تحصينها ضد ‫جدري الماء.

‫ونصحت اللجنة الألمانية بالتطعيم لكل من اتصل بأشخاص يعانون من الإصابة ‫بجدري الماء في غضون خمسة أيام، ويمكن للحوامل اللائي لم يأخذن التطعيم ‫أن يتم تطعيمهن بالأجسام المضادة فيما يعرف بالتحصين السلبي.

‫وتندر الإصابة بجدري الماء لكل من تم تطعيمه ضد المرض، ومع هذا فإن ‫المرض في حال أصيب به الشخص يكون أ قل حدة، ويقل احتمال حدوث المضاعفات.