‫هؤلاء هم أعداء الكلى

قالت الجمعية الألمانية لطب الكلى ‫إن الكلى بمثابة مصفاة لتنقية وتصفية الجسم من السموم والعوادم ‫الناتجة عن عملية الأيض، غير أن لها أعداء يعملون على منعها من القيام ‫بوظيفتها على أكمل وجه.

وأوضحت الجمعية أن أعداء الكلى هم: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والبدانة، والتدخين، وقلة الحركة، حيث تُلحق هذه العوامل ضررا ‫بالأوعية الدموية داخل الكلى، مما يمهد الطريق للإصابة بالفشل الكلوي.

‫وتتمثل أعراض الفشل الكلوي في اضطرابات التبول، أي التبول أكثر أو أقل ‫تكرارا، وصعوبة التبول، والشعور بألم وحرقان أثناء التبول، ووجود رغوة أو ‫دم في البول، وتورم الساقين، والشعور المستمر بالتعب والإرهاق، وعدم ‫انتظام ضربات القلب، وآلام في الظهر والجانب.

‫ولتجنب العواقب الوخيمة للفشل الكلوي، ينبغي العمل على ضبط ضغط الدم ‫ومستوى السكر في الدم وإنقاص الوزن، مع مراعاة المواظبة على ممارسة ‫الرياضة والأنشطة الحركية، وشرب السوائل بكمية كافية تتراوح بين لتر ‫ونصف ولترين يوميا، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات، ‫بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.