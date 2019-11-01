مصر تنفي وتؤكد: لا انتشار لفيروسات وبائية مُميتة ولا وجود لحمى الضنك

صدر اليوم الجمعة نفيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حول ما تردد من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة، وما قيل عن تفشي وباء حمى الضنك، وذلك وفقا لوكالة الشرق الأوسط.

النفي الأول كان لما تردد من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مشددة على أن البلاد خالية تماما من أية فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها.

وأشارت إلى أن مصر تطبق نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية، وفقا لبيان المركز الإعلامي.

النفي الثاني كان لما تردد من أنباء بشأن تفشي وباء حمى الضنك وظهور حالات مصابة بالمرض داخل القصير والغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الصحة التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مصابة بحمى الضنك بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي من مدن المحافظة، مشددة على أن البلاد خالية تماما من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما.



وناشدت الصحة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.