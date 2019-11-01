‫الحبوب الكاملة تحميك من 4 أمراض‬

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن‬ ‫الحبوب الكاملة تتميز بفوائد صحية جمّة، مضيفة أن هذه الحبوب تزخر بالألياف‬ ‫الغذائية التي تحمي من:

1- مرض السكري من النوع الثاني.

2- أمراض القلب والأوعية‬ ‫الدموية.

3- اضطرابات أيض الدهون.

4- سرطان الأمعاء الغليظة.‬

‫وأضافت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضا بفيتامينات "بي" والحديد‬ ‫والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30‬‫غ على الأقل.

ومثلا، تحتوي شريحة خبز واحد من خبز الحبوب الكاملة على قرابة غرامين من الألياف الغذائية.