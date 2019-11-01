الحبوب الكاملة تحميك من 4 أمراض
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الحبوب الكاملة تتميز بفوائد صحية جمّة، مضيفة أن هذه الحبوب تزخر بالألياف الغذائية التي تحمي من:
1- مرض السكري من النوع الثاني.
2- أمراض القلب والأوعية الدموية.
3- اضطرابات أيض الدهون.
4- سرطان الأمعاء الغليظة.
وأضافت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضا بفيتامينات "بي" والحديد والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30غ على الأقل.
ومثلا، تحتوي شريحة خبز واحد من خبز الحبوب الكاملة على قرابة غرامين من الألياف الغذائية.
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