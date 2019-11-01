احذر ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة البرد.. قد تؤدي لالتهاب عضلة القلب

حذر البروفيسور الألماني إنجو‬ ‫فروبوزه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد، لأنها تمثل عبئا‬ ‫إضافيا على جهاز المناعة. ‬

‫وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أن هذا العبء الإضافي‬ ‫يتسبب في ضعف جهاز المناعة، وبالتالي تنتشر الجراثيم في الجسم بصورة‬ ‫أسهل، مما يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، الذي يؤدي بدوره إلى‬ ‫اضطرابات نظم القلب التي تهدد الحياة.‬

‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة حتى يتماثل ‫الجسم للشفاء تماما، حيث ينبغي حينئذ الراحة التامة والإكثار من شرب‬ ‫السوائل وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات. ‬

‫وبعد التعافي التام والعودة للرياضة ينبغي مراعاة ممارستها باعتدال ورفع‬ ‫مستوى الشدة بالتدريج.‬