احذر ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة البرد.. قد تؤدي لالتهاب عضلة القلب
حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد، لأنها تمثل عبئا إضافيا على جهاز المناعة.
وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أن هذا العبء الإضافي يتسبب في ضعف جهاز المناعة، وبالتالي تنتشر الجراثيم في الجسم بصورة أسهل، مما يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، الذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات نظم القلب التي تهدد الحياة.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة حتى يتماثل الجسم للشفاء تماما، حيث ينبغي حينئذ الراحة التامة والإكثار من شرب السوائل وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات.
وبعد التعافي التام والعودة للرياضة ينبغي مراعاة ممارستها باعتدال ورفع مستوى الشدة بالتدريج.
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