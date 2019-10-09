ماذا تعني مصطلحات السكر على عبوات الأغذية؟
ألم تتساءل ماذا تعني مصطلحات مثل "قليل السكر" أو "بدون إضافة السكر" الموجودة على عبوات الأطعمة والمشروبات؟ الجواب لدينا.
قال مركز حماية المستهلك في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إن عبارة "قليل السكر" المدونة على عبوات الأطعمة والمشروبات تعني احتواء المنتج على 5 غرامات من السكر لكل 100 غرام من المنتج.
وأضاف أن عبارة "خالٍ من السكر" تعني احتواء المنتج على 0.5 غرام من السكر لكل 100 غرام.
وأضاف المركز أن عبارة "بدون إضافة السكر" لا تعني خلو المنتج منه، حيث إنه قد يحتوي على السكر في صورة فركتوز (سكر الفاكهة)، مشيرا إلى أن السكر يختبئ أيضا وراء مسميات أخرى، مثل لاكتوز أو دكستروز أو مالتوز أو رافينوز.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الاستهلاك اليومي من السكر ينبغي ألا يزيد على أكثر من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة، أي 50 غراما من السكر بالنسبة لـ2000 سعر حراري في اليوم، وهو ما يعادل 10 إلى 12 ملعقة صغيرة.
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