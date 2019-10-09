لماذا انخفض عدد المواليد التوائم في أميركا؟

يفيد تقرير نشره المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة بأن عدد المواليد التوائم في أميركا آخذ بالانخفاض، وأن للعلماء تفسيرهم الخاص بهذا السياق.

وتشير كريستيان هاوزر في تقريرها بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن الباحثين يرون أن الانخفاض قد يكون متصلا بالتقدم في نقل الأجنة أثناء الإخصاب في المختبر.

ويأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاع لسنوات، وإحدى النظريات التي يطرحها الباحثون لشرح التغيير أن علاجات الخصوبة التي كانت تنطوي سابقا على نقل أجنة متعددة أصبحت الآن أقل شيوعا.

ويوضح تقرير المركز الوطني أن معدل المواليد التوائم انخفض بمعدل 1% سنويا بين عامي 2014 و2018، وذلك عندما كان المعدل 32.6 لكل ألف ولادة، وهي النسبة الأكثر انخفاضا منذ عقد من الزمان.

ويضيف التقرير أن عدد المواليد التوائم زاد أكثر من الضعف في الفترة ما بين عامي 1980 و2007، وذلك عندما كان هناك نحو 139 ألف ولادة من التوائم.

غير أن عدد الولادات التوائم تذبذب لينخفض إلى 135.3 ألفا عام 2014، ثم إلى 123.5 ألفا عام 2018.

ويتابع التقرير أنه في ظل التقدم في تطور الأجنة، يتم تشجيع الأطباء بشكل متزايد على نقل جنيني واحد أو اثنين فقط، وذلك لتجنب حالات الحمل والولادة الخطرة.

وتظهر البيانات الأولية لعام 2017 أن أكثر من 60% من عمليات النقل تمت باستخدام جنين واحد فقط.