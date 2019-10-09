بعد فوز أميركا وبريطانيا بها مؤخرا.. ما أكثر 10 دول فوزا بجائزة نوبل للطب؟

افتتح "موسم نوبل" بالإعلان عن الفائزين بالجائزة في مجال الطب، ولكن هل تعرف من هي أكثر 10 دول فوزا بجائزة نوبل للطب؟

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم الاثنين فوز الأميركيين ويليام كايلن وغريج سيمنزا والبريطاني السير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأوكسجين وتتكيف مع مستوياته.

وذكرت لجنة الجائزة أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لإستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات قراره إن "أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون، إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأوكسجين بقيت لغزا لفترة طويلة". وأضاف أن جائزة نوبل لهذه السنة تكافئ أعمالا "كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأوكسجين المتقلب" في الجسم.

وستُقسم الجائزة التي تبلغ قيمتها نحو 9 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 900 ألف دولار) بالتساوي بين العلماء الثلاثة.



أول جائزة

وكانت أول جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب قد منحت عام 1901، وحصل عليها منذ ذلك الحين 216 شخصا، بينهم 12 امرأة.

وفي العام الماضي، فاز بالجائزة مناصفة اثنان من علماء المناعة هما الأميركي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونغو، لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان.

ووفقا لمؤسسة نوبل، تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد مرات الفوز بالجائزة، مسجلة 100 فوز.

وفي المرتبة الثانية، تأتي المملكة المتحدة مسجلة 30 فوزا، ثم ألمانيا (17 فوزا)، ثم فرنسا (11)، ثم السويد (8).

أما أستراليا وسويسرا والنمسا فقد فازت كل منها بالجائزة 7 مرات، تليهما كل من الدانمارك وإيطاليا بخمس مرات.