تقلل النوبات القلبية.. مكملات زيت السمك لا تؤثر على السكتات الدماغية

أظهرت دراسات عدة فوائد زيت السمك الغني بحمض أوميغا 3 على صحة الإنسان. وقد أكد تحليل علمي حديث لعدة دراسات سريرية أيضاً منافع المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك في التقليل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لتحليل لعدة دراسات سريرية حديثة نٌشرت نتائجها بمجلة "جورنال أوف أميركان هارت أسوسييشن" المتخصصة، فإن تناول مكملات زيت السمك يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وقد شمل التحليل العلمي 13 دراسة من مناطق مختلفة حول العالم، وضمت كل منها أكثر من 120 ألف مشارك بالغ. وكان من بين هذه الدراسات أيضا ما يعرف بالدراسات الحيوية، والتي تضمنت أكبر بحث على الإطلاق حتى الآن حول تأثير أحماض أوميغا3 الدهنية، حسبما ذكر موقع "ناو" السويسري.

وقد أكدت الأبحاث أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك يوميا يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بمعدل 8%، ولكن لم يظهر أي تأثير لها على التقليل من الإصابة بالسكتات الدماغية، حسبما أورد موقع "أن فراكن" الألماني.

يُذكر أن دراسات سابقة كانت قد أشارت أيضا إلى فوائد صحية لحمض أوميغا3. إذ يمكن لزيت السمك الغني بهذا الحمض أن يقلل من مخاطر الربو على الجنين أثناء الحمل، كما أنه يقلل من الالتهابات دون أن يضر بجهاز المناعة.

ختاما: يجب عدم تناول مكملات زيت السمك أو أية مكملات أخرى دون استشارة الطبيب.