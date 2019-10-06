5 فوائد مدهشة للقيلولة تجعلك لن تتنازل عنها أبدا
مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية التي لا تتجاوز نصف ساعة توفر للمرء الكثير من الفوائد، منها:
1- الشعور بسعادة أكبر
بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يعيد شحن طاقته.
2- زيادة التركيز
تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء وتجنب الحوادث.
3- زيادة قوة المخ
أثبت باحثون في جامعة سارلاند في ألمانيا أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل بنسبة 500%.
4- المزيد من الإبداع
أكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الإبداع تكون أكثر نشاطا بعد القيلولة.
5- صحة القلب
أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص الذين يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 37%.
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