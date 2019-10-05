ما أسباب زيادة إفرازات الدموع؟
في بعض الأحيان تزداد إفرازات الدموع، فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح طبيب العيون الألماني تيم بيمه أن زيادة إفرازات الدموع فيما تعرف بـ"العيون الدامعة" لها أسباب عدة، هي:
- الحساسية التي تصيب العيون أو الفم.
- عدوى بالمسالك التنفسية العليا.
- جفاف العين.
- عدوى بالأكياس الدمعية.
- انسداد القنوات الدمعية.
- التهاب الملتحمة.
- بعض الأدوية.
وأضاف بيمه أنه ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار زيادة إفرازات الدموع لأيام عدة، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الشعور بحكة أو حرقان أو ألم في العين واحمرارها واحمرار الملتحمة وتورم الجفون وتدهور الرؤية.
وتتحدد طريقة العلاج بناء على السبب الذي يحدده الطبيب، فعلى سبيل المثال يتم علاج الجفاف بواسطة قطرات الدموع الصناعية، في حين يتم علاج الحساسية بواسطة قطرات أو بخاخات الأنف المحتوية على كورتيكوستيرويد.
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