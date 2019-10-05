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ما أسباب زيادة إفرازات الدموع؟

في حال استمرار زيادة إفرازات ‫الدموع لأيام عدة فإنه ينبغي استشارة الطبيب (غيتي)
في حال استمرار زيادة إفرازات ‫الدموع لأيام عدة فإنه ينبغي استشارة الطبيب (غيتي)

في بعض الأحيان تزداد إفرازات ‫الدموع، فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح طبيب العيون الألماني تيم بيمه أن زيادة ‫إفرازات الدموع فيما تعرف بـ"العيون الدامعة" لها أسباب عدة، هي:

‫- الحساسية التي تصيب العيون أو الفم.
- عدوى بالمسالك التنفسية العليا.‫‫
- جفاف العين.
- عدوى بالأكياس الدمعية.
‫- انسداد القنوات الدمعية.
‫‫- التهاب الملتحمة.
‫- بعض الأدوية.

‫وأضاف بيمه أنه ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار زيادة إفرازات ‫الدموع لأيام عدة، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الشعور بحكة أو ‫حرقان أو ألم في العين واحمرارها واحمرار الملتحمة وتورم الجفون ‫وتدهور الرؤية.

‫وتتحدد طريقة العلاج بناء على السبب الذي يحدده الطبيب، فعلى سبيل ‫المثال يتم علاج الجفاف بواسطة قطرات الدموع الصناعية، في حين يتم علاج ‫الحساسية بواسطة قطرات أو بخاخات الأنف المحتوية على كورتيكوستيرويد. 

المصدر : الألمانية
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