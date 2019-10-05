‫لا تستخدم السكين لشَطر أقراص الدواء

حذرت غرفة الصيادلة الألمان من ‫شَطر أقراص الدواء إلى أجزاء باستخدام السكين أو ما شابهه من أدوات ‫المطبخ.

‫وأوضحت الغرفة أن سكين المطبخ قد يكون ملوثا بالجراثيم، وهو ما يؤدي إلى ‫تلوث أقراص الدواء. وبدلا من ذلك تنصح الغرفة باستخدام أداة التقسيم ‫المرفقة مع أقراص الدواء.

‫وتقدم نشرة الدواء معلومات عن مدى إمكانية تقسيم أقراص الدواء إلى ‫أجزاء عدة، فعلى سبيل المثال هناك أنواع من الأقراص لا يمكن شطرها مثل ‫الأقراص المزودة بآلية الإطلاق الموقوت والمعروفة باسم أقراص "الريتارد".

‫وتستخدم هذه الآلية بغرض إطلاق المادة الفعالة على مدار وقت معين وببطء، ‫حيث يشتمل القرص على طبقة خارجية لا يجوز كسرها في الغالب، حتى لا يتم ‫تدمير المكونات الموجودة بالدواء التي تكون حساسة لحمض المعدة.