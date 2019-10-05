الرياضة تقوي مفصل الركبة
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن ممارسة الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعيا، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة هي المشي وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات التي تتطلب تغيير الاتجاه بسرعة كرياضات الكرة.
وحذرت المجلة من أن المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية، وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار تعرف "بالهِلالَة المفصلية"، مما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال العظمي).
أهم الأخبار
- إحراق مقرات أحزاب واقتحام قنوات فضائية.. 19 قتيلا جديدا السبت بمظاهرات العراق
- مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
- بعلاوات تصل لـ75%.. مفاوضات اللحظة الأخيرة تنهي إضراب المعلمين بالأردن
- حملة إلكترونية لإنقاذ مصري مهدد بالإعدام في السعودية
- اليمن.. الإمارات تسحب قوات موالية من الساحل الغربي تجاه عدن ومقترح سعودي لإنهاء التوتر بسقطرى