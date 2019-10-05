البث الحي
ابحث

‫الرياضة تقوي مفصل الركبة‬

المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية (الألمانية)
المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية (الألمانية)

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" ‫الألمانية أن ممارسة الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 ‫دقيقة أسبوعيا، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة هي المشي ‫وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات التي تتطلب تغيير الاتجاه ‫بسرعة كرياضات الكرة.

‫‫‫وحذرت المجلة من أن المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية، ‫وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار تعرف "بالهِلالَة ‫المفصلية"، مما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال ‫العظمي).

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
‫الحركة مهمة لمرضى تآكل مفصل الركبة‬
ألم الركبة بعد التدريب.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟‬
ما العمر الافتراضي لمفصل الركبة الاصطناعي؟
كل ما تحتاج معرفته عن جراحة استبدال الركبة
أهم الأخبار
المزيد من صحة
‫لا تستخدم السكين لشَطر أقراص الدواء
ما أسباب زيادة إفرازات الدموع؟
توصيات تحذر مرضى الكوليسترول من حمية الكيتو منخفضة الكربوهيدرات
4 خرافات قد لا تعرفها عن زيت الزيتون