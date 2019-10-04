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منها كثرة شرب الماء والذهاب للمرحاض.. أعراض تنذر بالسكري لدى طفلك

مع ظهور أعراض السكري ينبغي استشارة الطبيب فورا وإجراء فحص الدم والبول قبل الحقن بالأنسولين (الألمانية)
مع ظهور أعراض السكري ينبغي استشارة الطبيب فورا وإجراء فحص الدم والبول قبل الحقن بالأنسولين (الألمانية)

قال البروفيسور أندرياس نوي إن ‫السكري من النوع الأول يُصيب الأطفال أيضا، فضلا عن الكبار، مشيرا إلى أنه يرجع في ‫الغالب إلى أسباب وراثية.

‫وأوضح نائب رئيس الجمعية الألمانية للسكري أن أعراض السكري من النوع ‫الأول تتمثل في كثرة شرب الماء وكثرة التردد على المرحاض، بالإضافة إلى ‫التعب الشديد وفقدان الوزن.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل من ‫خلال فحص الدم والبول.

‫وفي حال التحقق من الإصابة بالسكري، فإنه يتم العلاج بواسطة الحَقن ‫بالأنسولين.

 

المصدر : الألمانية
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