منها كثرة شرب الماء والذهاب للمرحاض.. أعراض تنذر بالسكري لدى طفلك

قال البروفيسور أندرياس نوي إن ‫السكري من النوع الأول يُصيب الأطفال أيضا، فضلا عن الكبار، مشيرا إلى أنه يرجع في ‫الغالب إلى أسباب وراثية.

‫وأوضح نائب رئيس الجمعية الألمانية للسكري أن أعراض السكري من النوع ‫الأول تتمثل في كثرة شرب الماء وكثرة التردد على المرحاض، بالإضافة إلى ‫التعب الشديد وفقدان الوزن.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل من ‫خلال فحص الدم والبول.

‫وفي حال التحقق من الإصابة بالسكري، فإنه يتم العلاج بواسطة الحَقن ‫بالأنسولين.