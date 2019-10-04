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‫الجوارب الضاغطة تناسب هؤلاء

الجوارب الضاغطة تعمل على تحسين سريان الدم في أوردة الساق (الألمانية)
الجوارب الضاغطة تعمل على تحسين سريان الدم في أوردة الساق (الألمانية)

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" ‫الألمانية أن الجوارب الضاغطة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تعمل ‫على تحسين سريان الدم في أوردة الساق، ومن ثم فإنها تقي من الإصابة ‫بجلطة الساق.

‫وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن الجوارب الضاغطة تعد في المقام ‫الأول مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بأوردة الساق، مع ضرورة ‫ارتدائها طوال النهار كي تؤتي مفعولها المرجو.

‫‫كما تعد الجوارب الضاغطة مناسبة أيضا للحامل في الثلث الأخير من الحمل، ‫والمسافرين خلال الرحلات الجوية الطويلة، والأشخاص الذين يقفون كثيرا، ‫بالإضافة إلى الأشخاص الذين يمارسون رياضة الجري كثيرا.

المصدر : الألمانية
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