طبيب ألماني يخلع أطول سن بشرية ويدخل موسوعة غينيس

نجح طبيب أسنان ألماني في خلع أطول سن بشرية عرفها الإنسان، ليدخل الطبيب والسن موسوعة "غينيس". وكانت قد تسببت في ألم شديد لصاحبها مما اضطره لخلعها؟ فكم يبلغ طول تلك السن؟

وسجلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية نجاح طبيب بمدينة أوفنباغ الألمانية في خلع سن بلغ طولها 3.72 سنتيمترات مما يجعلها أطول سن بشرية.

وتسلم الطبيب ماكس لوكاس شهادة من موسوعة "غينيس" الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاقتلاعه السن.

وكان المريض قد توجه لاستشارة الطبيب عام 2018 وطلب مساعدته لحل معاناته الطويلة مع هذه السن والآلام الشديدة التي تسببها له.

وهذه السن -التي تم إجراء عملية خلعها بالقرب من مدينة ماينز الألمانية- شكل الجزء الأكبر منها جذر السن الواقع أسفل خط اللثة.

وانتظر لوكاس نحو عام كامل في تحضير الفحوصات اللازمة للسن وتقديم جميع الأوراق المطلوبة قبل تسجيلها رسميا بموسوعة "غينيس" كأكبر سن بشرية.

وأشار إلى أنه سيخصص مكانا بمكتبه لوضع الشهادة التي حصل عليها من "غينيس" مضيفا "كل أطباء الأسنان حول العالم سيعلمون هذا" الحدث، كما نقلت صحيفة "فرانكفورتر نويه تسايتونغ" عنه.