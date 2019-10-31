بحة الصوت.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟
قال البروفيسور الألماني بيتر كلوسمان إن بحة الصوت ترجع لأسباب عدة، غالبا ما تكون بسيطة مثل نزلة البرد وعدوى بالمسالك التنفسية العليا، مشيرا إلى أنها عادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها بعد التماثل للشفاء.
وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أن بحة الصوت تستلزم استشارة الطبيب في حال استمرارها لمدة تزيد على ثلاثة إلى أربعة أسابيع أو في حال عدم وجود سبب واضح لها، حيث قد تنذر حينئذ بالإصابة بمرض خطير مثل شلل الأحبال الصوتية أو سرطان الحنجرة.
وأشار كلوسمان إلى أنه يمكن مواجهة بحة الصوت من خلال التوقف عن التدخين والابتعاد عن الأطعمة الحريفة وتجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة للغاية، مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل وتجنب الانفعال من أجل إراحة الصوت.
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