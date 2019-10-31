‫بحة الصوت.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟‬

قال البروفيسور الألماني بيتر كلوسمان إن ‫بحة الصوت ترجع لأسباب عدة، غالبا ما تكون بسيطة مثل نزلة البرد وعدوى ‫بالمسالك التنفسية العليا، مشيرا إلى أنها عادة ما تتلاشى من تلقاء ‫نفسها بعد التماثل للشفاء.

‫وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أن بحة الصوت تستلزم استشارة ‫الطبيب في حال استمرارها لمدة تزيد على ثلاثة إلى أربعة أسابيع أو في حال عدم ‫وجود سبب واضح لها، حيث قد تنذر حينئذ بالإصابة بمرض خطير مثل شلل ‫الأحبال الصوتية أو سرطان الحنجرة.

‫وأشار كلوسمان إلى أنه يمكن مواجهة بحة الصوت من خلال التوقف عن التدخين ‫والابتعاد عن الأطعمة الحريفة وتجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو ‫الباردة للغاية، مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل وتجنب الانفعال من ‫أجل إراحة الصوت.