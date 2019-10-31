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‫القرع العسلي يقي من السرطان

تناول القرع العسلي لتتمتع بالرشاقة (الألمانية)
تناول القرع العسلي لتتمتع بالرشاقة (الألمانية)

قال المركز الألماني للتوعية الصحية ‫إن القرع العسلي ينبغي أن يكون طبقا أساسيا على مائدة الشتاء لفوائده ‫الصحية الجمّة، حيث إنه يقي من السرطان ويساعد على التمتع بالرشاقة ‫ويعمل على تحسين المزاج.

‫وأوضح أن القرع العسلي يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن حيث ‫يزخر بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والنحاس والزنك ‫وفيتامينات بي B، كما أنه غني بمادة البيتا كاروتين التي ‫تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تعمل على تقوية جهاز المناعة ‫وتقي من الإصابة بالسرطان.

‫ويعد القرع العسلي أيضا مفتاح الرشاقة حيث إنه غني بالألياف الغذائية ‫التي تساعد على الشعور بالشبع وتعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، كما أنه ‫قليل السعرات الحرارية بفضل محتواه المائي العالي.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل القرع العسلي على الحمض الأميني "تريبتوفان" ‫الذي يساعد على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين" مما يعمل على تحسين ‫الحالة المزاجية.

المصدر : الألمانية
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