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ما أعراض التسمم الغذائي‬؟

من أعراض التسمم الغذائي الغثيان والقيء وآلام البطن وتقلصات‬ ‫الأمعاء (الألمانية)
من أعراض التسمم الغذائي الغثيان والقيء وآلام البطن وتقلصات‬ ‫الأمعاء (الألمانية)

قال المعهد الألماني للتوعية الصحية‬ ‫إن التسمم الغذائي يحدث بسبب تناول أغذية نيئة أو فاسدة بسبب احتوائها‬ ‫على الجراثيم مثل السالمونيلا أو الليستريا.‬

‫وتتمثل أعراض التسمم الغذائي في الغثيان والقيء وآلام البطن وتقلصات‬ ‫الأمعاء والإسهال والحمى والارتجاف والصداع والدوار، وينبغي استدعاء‬ ‫الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.‬

‫ولتجنب التسم الغذائي ينبغي الابتعاد عن تناول اللحوم والأسماك النيئة‬ ‫والحليب الخام (غير المبستر) والأطعمة المحتوية على بيض نيئ، كما ينبغي التحقق من أن‬ ‫الفطر (المشروم) مخصص للأكل قبل تناوله. ‬

‫ويسري ذلك بصفة خاصة على الأطفال وكبار السن والحوامل والأشخاص الذين ‬‫يعانون من ضعف المناعة.‬

المصدر : الألمانية
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