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‫المكورات السحائية تهدد حياة طفلك

من أعراض الإصابة بالمكورات السحائية الحمى والارتجاف وطفح جلدي أحمر أو أرجواني اللون (الألمانية)
من أعراض الإصابة بالمكورات السحائية الحمى والارتجاف وطفح جلدي أحمر أو أرجواني اللون (الألمانية)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين إن بكتيريا المكورات السحائية تشكّل خطرا داهما على‬ ‫حياة الأطفال، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب السحايا وتسمم الدم.

‫وأوضحت الرابطة أن بكتيريا المكورات السحائية تهاجم الرضع والأطفال‬ ‫الصغار والمراهقين بين 15 و19 عاما، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة‬ ‫بالمكورات السحائية تتمثل في:

  1. الحمى
  2. الارتجاف.
  3. طفح جلدي أحمر أو أرجواني‬ ‫اللون.
  4. التشوش الذهني.
  5. الصداع.
  6. الحساسية للضوء.
  7. تصلب مؤخرة‬ ‫العنق.‬

‫ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الطفل‬ ‫في الوقت المناسب.‬

المصدر : الألمانية
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