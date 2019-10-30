‫المكورات السحائية تهدد حياة طفلك

قالت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين إن بكتيريا المكورات السحائية تشكّل خطرا داهما على‬ ‫حياة الأطفال، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب السحايا وتسمم الدم.

‫وأوضحت الرابطة أن بكتيريا المكورات السحائية تهاجم الرضع والأطفال‬ ‫الصغار والمراهقين بين 15 و19 عاما، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة‬ ‫بالمكورات السحائية تتمثل في:

الحمى الارتجاف. طفح جلدي أحمر أو أرجواني‬ ‫اللون. التشوش الذهني. الصداع. الحساسية للضوء. تصلب مؤخرة‬ ‫العنق.‬

‫ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الطفل‬ ‫في الوقت المناسب.‬