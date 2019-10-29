ما زاد عن حده نقص.. ‫الإفراط في الرياضة يهدد صحة الأطفال‬

رغم الفوائد الصحية ‫الكبيرة لممارسة الرياضة بالنسبة للأطفال والمراهقين، فإن أطباء ‫الرياضة -في المؤتمر الألماني لجراحة العظام والكسور- حذروا من خطورة ‫الإفراط في التمارين الرياضية.

ونصح الأطباء الألمان بضرورة أخذ يومين ‫على الأقل راحة في الأسبوع، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التدريب ثلاث إلى ‫أربع ساعات يوميا.

‫وأكد الأطباء الألمان ارتفاع خطر الإصابات الحادة لدى الأطفال ‫والمراهقين الذين يتدربون فترات طويلة، وتظهر غالبا أضرار الحمل ‫الزائد على العظام والمفاصل في مرحلة الطفولة والمراهقة، وقد تؤدي أضرار ‫الحمل الزائد مثلا إلى حدوث تشوهات أو الإصابة بهشاشة العظام في أسوأ ‫الحالات.

‫وتظهر أضرار الحمل الزائد في الألعاب التنافسية، وفي الرياضات الجماعية ‫أيضا، وتزداد خطورة هذه الأضرار في لعبة الجودو والجمباز والتنس، وهناك ‫أنواع أخرى من الرياضات تظهر بها مثل هذه التشوهات التي تحدث بسبب كثرة ‫التمارين، مثل تقوس الساقين لدى لاعبي كرة القدم.