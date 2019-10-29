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ما زاد عن حده نقص.. ‫الإفراط في الرياضة يهدد صحة الأطفال‬

أضرار الحمل الزائد بسبب التمارين الرياضية المفرطة قد تؤدي إلى تقوس الساقين لدى لاعبي كرة القدم (الألمانية)
أضرار الحمل الزائد بسبب التمارين الرياضية المفرطة قد تؤدي إلى تقوس الساقين لدى لاعبي كرة القدم (الألمانية)

رغم الفوائد الصحية ‫الكبيرة لممارسة الرياضة بالنسبة للأطفال والمراهقين، فإن أطباء ‫الرياضة -في المؤتمر الألماني لجراحة العظام والكسور- حذروا من خطورة ‫الإفراط في التمارين الرياضية.

ونصح الأطباء الألمان بضرورة أخذ يومين ‫على الأقل راحة في الأسبوع، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التدريب ثلاث إلى ‫أربع ساعات يوميا.

‫وأكد الأطباء الألمان ارتفاع خطر الإصابات الحادة لدى الأطفال ‫والمراهقين الذين يتدربون فترات طويلة، وتظهر غالبا أضرار الحمل ‫الزائد على العظام والمفاصل في مرحلة الطفولة والمراهقة، وقد تؤدي أضرار ‫الحمل الزائد مثلا إلى حدوث تشوهات أو الإصابة بهشاشة العظام في أسوأ ‫الحالات.

‫وتظهر أضرار الحمل الزائد في الألعاب التنافسية، وفي الرياضات الجماعية ‫أيضا، وتزداد خطورة هذه الأضرار في لعبة الجودو والجمباز والتنس، وهناك ‫أنواع أخرى من الرياضات تظهر بها مثل هذه التشوهات التي تحدث بسبب كثرة ‫التمارين، مثل تقوس الساقين لدى لاعبي كرة القدم.

المصدر : الألمانية
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