‫ما علامات الصحة الجيدة؟‬

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن ‫الجسم عادة ما يرسل إشارات تدل على الإصابة بالأمراض، كما يظهر عليه ‫أيضا علامات تشير إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

ومن علامات الصحة الجيدة:

1- ‫الشعر اللامع

‫الشعر الهش قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية بالجسم، فالشعر يعتبر ‫مرآة لصحة الجسم، وكلما تمتع الشخص بصحة جيدة كان شعره لامعا وجيدا.

2- ‫الأظافر القوية

‫تعتبر قوة الأظافر وصلابتها أيضا دليلا على صحة الجسم، فإذا تغير لونها ‫أو تقصفت بسرعة فقد يكون ذلك مؤشرا على نقص بعض العناصر ‫الغذائية الهامة لصحة الجسم مثل الحديد.

3- ‫الأسنان واللثة

تعتبر نظافة الأسنان من الأمور الهامة لصحة الجسم، وذلك عبر التفريش بعد الوجبات مع معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وتنظيف الفجوات البينية في الأسنان بالخيط.

4- ‫النوم الكافي

‫تعتبر قلة النوم واضطراباته من علامات نمط حياة غير صحي، ولكن من ‫المؤكد أن الذين ينامون بشكل كافٍ أكثر صحة من ‫الذين يعانون من هذه المشكلات.

5- العلاقات الاجتماعية الجيدة

‫أثبتت دراسة نشرتها مجلة "الصحة والسلوك الاجتماعي" الأميركية أن ‫ذوي العلاقات والاتصالات الاجتماعية الجيدة يتمتعون بصحة أفضل، ‫ويعيشون حياة أطول من المنغلقين، وعللت بأن العلاقات ‫الاجتماعية تخفف من حدة التوتر، مما يؤثر بالإيجاب على جهاز المناعة.

6- ‫اللسان

‫يستدل الأطباء على كثير من أمراض الجسم عن طريق اللسان، ‫ولونه الطبيعي هو الأحمر الفاتح المغطى بطبقة خفيفة بالأبيض.