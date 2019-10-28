8 قواعد لمطبخ نظيف يحميك من التسمم الغذائي

الأغذية والأطعمة ليست خالية من الجراثيم. العديد من الكائنات الحية الموجودة في طعامنا بإمكانها أن تسبب لنا الأمراض. ولكن هناك سلاحا فتاكا من الممكن استخدامه في مكافحة التسمم الغذائي وهو النظافة. إليكم بعض النصائح الذهبية.

1- استمع لأمك

عندما كنا صغارا، اعتدنا سماع أمهاتنا يقلن "يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام". وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضا. والأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي ثلاثين ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيدا بالصابون.

2- مرة واحدة لا تكفي

ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضا. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها، مثلا إلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.

3- واحدة للحوم وأخرى للخضراوات

لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضراوات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضراوات.

4- احذر من الألواح المخدوشة

ما يبدو صغيرا بالنسبة لنا قد يشكل عالما بأكمله للبكتيريا. فما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا (عدوى بكتيرية) مركزا ضخما. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزقا جدا، يجب عليك شراء قطعة جديدة.

5- انتبه للإسفنجات

تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن سبعين درجة مئوية.

6- مناشف الصحون

نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيدا دائما بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة، وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ.

7- تنظيف الثلاجة

تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن سبع درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة، أيضا يجب وضع اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جدا أن يتم تنظيف الثلاجة بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.

8- الحرارة كقاتل جرثومي

هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيدا. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من سبعين درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضراوات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضا.